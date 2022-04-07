Украинские военные захватили несколько единиц техники ПВО российских оккупантов – командование Сил спецопераций ВСУ

"Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2", – сообщили в пресс-центре.

В командовании ССО отметили, что вооружение пригодно для использования.