Украинские военные захватили несколько единиц техники ПВО российских оккупантов – командование Сил спецопераций ВСУ

"Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2", – сообщили в пресс-центре.
В командовании ССО отметили, что вооружение пригодно для использования.
Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".
По состоянию на 7 апреля потери российских оккупантов достигли около 18,9 тыс. человек личного состава, а также 150 самолетов, почти 700 танков, 135 вертолетов, 55 средств ПВО и другое.