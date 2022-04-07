МИД Украины – Венгрии: Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно

Он отметил, что РФ пытается перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций.
"Российской военной машине нужны ресурсы для продолжения войны против Украины. В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к нашему государству. Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского союза, который принципиально отказался удовлетворять российские прихоти", – заявил спикер.
Также он сказал, что нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность России за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле Киевской области и других населенных пунктах означает "сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев". Николенко заявил, что на этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины с РФ.
"Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно сделать: прекратить разрушать единство в ЕС, поддержать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительные источники для финансирования российской военной машины. Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно", – добавил спикер МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что предложил, чтобы лидеры "Нормандской четверки" – президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц – встретились с президентом РФ Владимиром Путиным в Венгрии, но для переговоров не о мирном соглашении, а о немедленном прекращении огня. Путин, как говорит Орбан, согласился. Когда именно состоялся разговор, премьер Венгрии не уточнил. На сайте Кремля последний релиз о переговорах Путина и Орбана опубликован 4 апреля – Путин поздравлял собеседника с победой на выборах. В этом сообщении о встрече в Будапеште не упоминается.
В Офисе президента Украины в ответ на это утверждение заявили, что реальные предложения о переговорах поступают по официальным каналам, а "остальное – это медийный хайп".
Также Орбан 6 апреля заявил о готовности Венгрии оплачивать российский газ в рублях, "если об этом попросит Россия". Ранее все страны Евросоюза отказались выполнять это требование. До этого министр иностранных дел Петер Сийярто говорил, что власти ЕС "не играют никакой роли" в сделке Венгрии по поставкам газа из России, основанной на двустороннем контракте между подразделениями венгерской государственной компании MVM и "Газпромом".
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти.
8 марта Орбан сказал, что хотя Венгрия осуждает вооруженную агрессию России, она не поддерживает ограничений на импорт российских энергоносителей, поскольку это станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии. По его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.
21 марта Сийярто сказал, что Венгрия не поддержит ни отказ от российских энергоносителей, ни введение бесполетной зоны над Украиной, ни отправку туда миротворческой миссии. Он подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.
В конце марта после критики Орбана со стороны президента Зеленского Сийярто повторил: Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.
После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского. В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".