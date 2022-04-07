МИД Украины – Венгрии: Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно

МИД: Рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к Украине Фото: depositphotos.com

Он отметил, что РФ пытается перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций.

"Российской военной машине нужны ресурсы для продолжения войны против Украины. В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к нашему государству. Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского союза, который принципиально отказался удовлетворять российские прихоти", – заявил спикер.

Также он сказал, что нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность России за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле Киевской области и других населенных пунктах означает "сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев". Николенко заявил, что на этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины с РФ.

"Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно сделать: прекратить разрушать единство в ЕС, поддержать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительные источники для финансирования российской военной машины. Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно", – добавил спикер МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что предложил, чтобы лидеры "Нормандской четверки" – президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц – встретились с президентом РФ Владимиром Путиным в Венгрии, но для переговоров не о мирном соглашении, а о немедленном прекращении огня. Путин, как говорит Орбан, согласился. Когда именно состоялся разговор, премьер Венгрии не уточнил. На сайте Кремля последний релиз о переговорах Путина и Орбана опубликован 4 апреля – Путин поздравлял собеседника с победой на выборах. В этом сообщении о встрече в Будапеште не упоминается.

В Офисе президента Украины в ответ на это утверждение заявили, что реальные предложения о переговорах поступают по официальным каналам, а "остальное – это медийный хайп".

Также Орбан 6 апреля заявил о готовности Венгрии оплачивать российский газ в рублях, "если об этом попросит Россия". Ранее все страны Евросоюза отказались выполнять это требование. До этого министр иностранных дел Петер Сийярто говорил, что власти ЕС "не играют никакой роли" в сделке Венгрии по поставкам газа из России, основанной на двустороннем контракте между подразделениями венгерской государственной компании MVM и "Газпромом".