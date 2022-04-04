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МИД Украины: У Орбана нет оснований утверждать, что на пути к победе на выборах ему пришлось бороться с Зеленским

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В МИД прокомментировал заявление Орбана
В МИД прокомментировал заявление Орбана
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины 4 апреля в Facebook прокомментировало заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявлял, что во время предвыборной кампании был вынужден бороться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В МИД отметили, что с уважением воспринимают волеизъявление венгерского народа.

"В то же время у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет никаких оснований утверждать, что на пути к победе на выборах ему пришлось бороться с президентом Украины. Во-первых, ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский не участвовали в политической кампании в Венгрии. Во-вторых, президент Украины ежедневно занят гораздо более важным делом – борьбой с российской агрессией. Премьер-министр должен быть благодарен президенту Украины за то, что реальность войны не достигла границ Венгрии благодаря героизму украинского народа в сдерживании агрессивных действий президента [РФ Владимира] Путина", – говорится в заявлении.

В министерстве выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ, по приказу которого российская армия совершает зверства против украинского народа, а обнародованные в день венгерских выборов факты российских военных преступлений в отношении мирного населения, в первую очередь резни в Буче, Ирпене и Гостомеле, не останутся незамеченными".

"Мы рассчитываем, что Будапешт четко осудит эти преступления и пересмотрит свой подход к помощи Украине, чтобы он отвечал нынешним реалиям, уровню угрозы безопасности со стороны России и уровню зверств российской армии. Без безопасности в Украине не будет безопасности в Венгрии. Наше государство является родиной украинских венгров, которые являются неотъемлемой частью украинского общества и чью идентичность мы высоко ценим. Должны общими усилиями приближать победу над российским злом, чтобы восстановить мир ради украинского, венгерского и других европейских народов", – указано в заявлении.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/351381483698990

На выборах в Венгрии, которые прошли 3 апреля, партия Орбана Fidesz в четвертый раз получила победуПо предварительным данным, альянс Орбана "Фидес – Венгерский гражданский союз" получил в парламенте 135 мест, добившись большинства в две трети.

В своей речи Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было. "Он перечислил международных левых со всех сторон, бюрократов в Брюсселе, все деньги и организации империи Сороса, международные средства массовой информации, а затем отметил: "И, в конце концов, даже президент Украины", – подчеркнул партийный сайт.

Контекст:

В Венгрии действует смешанная система: 106 из 199 депутатов выбирают по мажоритарной системе, остальных – по партийным спискам.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти.

8 марта Орбан сказал, что хотя Венгрия осуждает вооруженную агрессию России, она не поддерживает ограничений на импорт российских энергоносителей, поскольку это станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии. По его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.

21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия не поддержит ни отказ от российских энергоносителей, ни введение бесполетной зоны над Украиной, ни отправку туда миротворческой миссии. Он подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.

В конце марта после критики Орбана со стороны президента Зеленского Сийярто повторил: Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, МИД Украины, Венгрия, Виктор Орбан, война России против Украины
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