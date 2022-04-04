МИД Украины: У Орбана нет оснований утверждать, что на пути к победе на выборах ему пришлось бороться с Зеленским

В МИД отметили, что с уважением воспринимают волеизъявление венгерского народа.

"В то же время у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет никаких оснований утверждать, что на пути к победе на выборах ему пришлось бороться с президентом Украины. Во-первых, ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский не участвовали в политической кампании в Венгрии. Во-вторых, президент Украины ежедневно занят гораздо более важным делом – борьбой с российской агрессией. Премьер-министр должен быть благодарен президенту Украины за то, что реальность войны не достигла границ Венгрии благодаря героизму украинского народа в сдерживании агрессивных действий президента [РФ Владимира] Путина", – говорится в заявлении.

В министерстве выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ, по приказу которого российская армия совершает зверства против украинского народа, а обнародованные в день венгерских выборов факты российских военных преступлений в отношении мирного населения, в первую очередь резни в Буче, Ирпене и Гостомеле, не останутся незамеченными".

"Мы рассчитываем, что Будапешт четко осудит эти преступления и пересмотрит свой подход к помощи Украине, чтобы он отвечал нынешним реалиям, уровню угрозы безопасности со стороны России и уровню зверств российской армии. Без безопасности в Украине не будет безопасности в Венгрии. Наше государство является родиной украинских венгров, которые являются неотъемлемой частью украинского общества и чью идентичность мы высоко ценим. Должны общими усилиями приближать победу над российским злом, чтобы восстановить мир ради украинского, венгерского и других европейских народов", – указано в заявлении.

На выборах в Венгрии, которые прошли 3 апреля, партия Орбана Fidesz в четвертый раз получила победу. По предварительным данным, альянс Орбана "Фидес – Венгерский гражданский союз" получил в парламенте 135 мест, добившись большинства в две трети.

В своей речи Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было. "Он перечислил международных левых со всех сторон, бюрократов в Брюсселе, все деньги и организации империи Сороса, международные средства массовой информации, а затем отметил: "И, в конце концов, даже президент Украины", – подчеркнул партийный сайт.