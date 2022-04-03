Зеленский: Господину Орбану не хватает честности. Возможно, он потерял ее в контактах с Москвой

"Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии, который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает [президента РФ Владимира] Путина. Мы же не просили чего-нибудь особенного от официального Будапешта. Мы даже не получили того, что делают все остальные! Делают ради мира. Не получили жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не увидели морального лидерства. Не увидели ни одного усилия, чтобы остановить войну! Почему так?" – спросил президент.

Он отметил, что вся Европа желает мира.

"Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс. Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?" – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинский народ поддерживает венгерский народ, в венгерский – украинский.

"Я уверен, что наши меньшинства должны быть теми мостами, которые нас больше объединяют. Политики уходят. А ведь правда остается. Вот о чем я говорю – о правде. И я всегда говорю, что думаю. Когда я говорю о Венгрии, я имею в виду Венгрию. И мне не нужно маскировать мои мысли. Если нужно сказать о Германии, мы говорим о Германии. Если нужно сказать о какой-то другой стране, я говорю о какой-то другой стране. Если это война, я называю ее войной, а не "специальной операцией". Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе. Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой", – заявил глава Украинского государства.