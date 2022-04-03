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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Господину Орбану не хватает честности. Возможно, он потерял ее в контактах с Москвой

Зеленский: Премьер-министр Венгрии едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает Путина
Зеленский: Премьер-министр Венгрии едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает Путина
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента вечером 2 апреля, раскритиковал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана касательно войны России против Украины.

"Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии, который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает [президента РФ Владимира] Путина. Мы же не просили чего-нибудь особенного от официального Будапешта. Мы даже не получили того, что делают все остальные! Делают ради мира. Не получили жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не увидели морального лидерства. Не увидели ни одного усилия, чтобы остановить войну! Почему так?" – спросил президент.

Он отметил, что вся Европа желает мира.

"Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс. Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?" – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинский народ поддерживает венгерский народ, в венгерский – украинский.

"Я уверен, что наши меньшинства должны быть теми мостами, которые нас больше объединяют. Политики уходят. А ведь правда остается. Вот о чем я говорю – о правде. И я всегда говорю, что думаю. Когда я говорю о Венгрии, я имею в виду Венгрию. И мне не нужно маскировать мои мысли. Если нужно сказать о Германии, мы говорим о Германии. Если нужно сказать о какой-то другой стране, я говорю о какой-то другой стране. Если это война, я называю ее войной, а не "специальной операцией". Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе. Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой", – заявил глава Украинского государства.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти.

8 марта Орбан сказал, что хотя Венгрия осуждает вооруженную агрессию России, она не поддерживает ограничений на импорт российских энергоносителей, поскольку это станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии. По его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.

21 марта Сийярто сказал, что Венгрия не поддержит ни отказ от российских энергоносителей, ни введение бесполетной зоны над Украиной, ни отправку туда миротворческой миссии. Он подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.

В конце марта после критики Орбана со стороны президента Украины Владимира Зеленского Сийярто повторил: Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, война России против Украины
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