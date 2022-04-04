Орбан побеждает на выборах в Венгрии. В своей речи он вспомнил Зеленского и венгров Закарпатья

"Мы выиграли", – сообщил он.
Gy * ztünk!— Orbán Viktor (@orbanxviktor) April 3, 2022
По предварительным данным, альянс Орбана "Фидес – Венгерский гражданский союз" получил в парламенте 135 мест, добившись большинства в две трети, проинформировала "Русская служба BBС".
После подсчета более 70% голосов блок Орбана получил 54,85%. У объединенной оппозиции 33,36%, оппозиционная партия Mi Hazánk набрала 6,44%, пишет "Европейская правда".
В своей победной речи Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, написал сайт партии Fidesz.
"Держитесь, не бойтесь. Родина с ними", – сказал он.
Орбан также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было.
"Он перечислил международных левых со всех сторон, бюрократов в Брюсселе, все деньги и организации империи Сороса, международные средства массовой информации, а затем заметил: "И, в конце концов, даже президент Украины", – подчеркнул партийный сайт.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля заявил, что Орбан едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает президента РФ Владимира Путина.
В Венгрии действует смешанная система: 106 из 199 депутатов выбирают по мажоритарной системе, остальных – по партийным спискам.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти.
8 марта Орбан сказал, что хотя Венгрия осуждает вооруженную агрессию России, она не поддерживает ограничений на импорт российских энергоносителей, поскольку это станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии. По его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.
21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия не поддержит ни отказ от российских энергоносителей, ни введение бесполетной зоны над Украиной, ни отправку туда миротворческой миссии. Он подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.
В конце марта после критики Орбана со стороны президента Зеленского Сийярто повторил: Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.