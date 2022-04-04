Орбан побеждает на выборах в Венгрии. В своей речи он вспомнил Зеленского и венгров Закарпатья

Орбан сказал, что такого количества противников у его партии никогда не было Фото: EPA

"Мы выиграли", – сообщил он.

Gy * ztünk! — Orbán Viktor (@orbanxviktor) April 3, 2022

По предварительным данным, альянс Орбана "Фидес – Венгерский гражданский союз" получил в парламенте 135 мест, добившись большинства в две трети, проинформировала "Русская служба BBС".

После подсчета более 70% голосов блок Орбана получил 54,85%. У объединенной оппозиции 33,36%, оппозиционная партия Mi Hazánk набрала 6,44%, пишет "Европейская правда".

В своей победной речи Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, написал сайт партии Fidesz.

"Держитесь, не бойтесь. Родина с ними", – сказал он.

Орбан также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было.

"Он перечислил международных левых со всех сторон, бюрократов в Брюсселе, все деньги и организации империи Сороса, международные средства массовой информации, а затем заметил: "И, в конце концов, даже президент Украины", – подчеркнул партийный сайт.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля заявил, что Орбан едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает президента РФ Владимира Путина.