Орбан заявил, что Венгрия будет платить за российский газ в рублях, "если об этом попросит Россия"

Отвечая на вопрос агентства, Орбан сказал, что Венгрия будет платить за поставки газа в рублях, "если об этом попросит Россия".

Агентство отметило, что Евросоюз ранее заявил об отказе платить РФ за газ в рублях, но министр иностранных дел Петер Сийярто говорил, что власти ЕС "не играют никакой роли" в сделке Венгрии по поставкам газа из России, основанной на двустороннем контракте между подразделениями венгерской государственной компании MVM и "Газпромом".

В Еврокомиссии Reuters заявили, что не комментируют заявления национальных властей стран.

В июле 2021 года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.