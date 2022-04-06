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Орбан заявил, что Венгрия будет платить за российский газ в рублях, "если об этом попросит Россия"

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Орбан прокомментировал возможность Венгрии платить за российский газ в рублях
Орбан прокомментировал возможность Венгрии платить за российский газ в рублях
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 6 апреля на пресс-конференции, что страна готова платить за российский газ рублями. Об этом пишет Reuters.

Отвечая на вопрос агентства, Орбан сказал, что Венгрия будет платить за поставки газа в рублях, "если об этом попросит Россия".

Агентство отметило, что Евросоюз ранее заявил об отказе платить РФ за газ в рублях, но министр иностранных дел Петер Сийярто говорил, что власти ЕС "не играют никакой роли" в сделке Венгрии по поставкам газа из России, основанной на двустороннем контракте между подразделениями венгерской государственной компании MVM и "Газпромом".

В Еврокомиссии Reuters заявили, что не комментируют заявления национальных властей стран.

В июле 2021 года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями. Решение вступило в силу с 1 апреля.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны ЕС, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южная Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить рублями за газ. Также против выступили Польша и Словакия, а затем и весь Евросоюз.

30 марта после разговора канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным в ФРГ заявили, что договоренности G7 об оплате газа РФ только долларами и евро остаются в силе. РФ предложила схему, согласно которой платежи в евро будут переводиться в неподсанкционный "Газпромбанк", затем банк конвертирует оплату в рубли.

В минфине РФ заявляли также, что поскольку из-за санкций лишились доступа к половине своих золотовалютных резервов, то будут платить долги "недружественным" странам в рублях. Однако после этого российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте, избежав суверенного дефолта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, газ, Венгрия, рубль, Виктор Орбан
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