ОП о заявлении Орбана про встречу с Путиным в Венгрии: Есть официальные каналы. Остальное – медийный хайп

"Сегодня многие делают политические заявления, исходя исключительно из своих интересов. Чаще это о политических спекуляциях и желаниях хайпа. Особенно если мы говорим о политических деятелях с очень специфическими политическими взглядами. Но реальность несколько иная. Есть официальные каналы. Есть переговорная группа, которая постоянно находится на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат – на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны [глава Офиса президента] Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только по этим каналам. Остальное – это медийный хайп", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 апреля Орбан сказал, что предложил, чтобы лидеры "Нормандской четверки" – президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц – встретились с Путиным в Венгрии, но не для переговоров о мирном соглашении, а о немедленном прекращении огня. Путин, как говорит Орбан, согласился. Когда именно состоялся разговор, премьер Венгрии не уточнил. На сайте Кремля последний релиз о переговорах Путина и Орбана опубликован 4 апреля – Путин поздравлял собеседника с победой на выборах. В этом сообщении о встрече в Будапеште не упоминается.