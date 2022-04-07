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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОП о заявлении Орбана про встречу с Путиным в Венгрии: Есть официальные каналы. Остальное – медийный хайп

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Орбан заявлял, что Путин согласился на его предложение
Орбан заявлял, что Путин согласился на его предложение
Фото: EPA

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 6 апреля прокомментировал "Украинской правде" заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о предложении президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с Украиной в Будапеште.

"Сегодня многие делают политические заявления, исходя исключительно из своих интересов. Чаще это о политических спекуляциях и желаниях хайпа. Особенно если мы говорим о политических деятелях с очень специфическими политическими взглядами. Но реальность несколько иная. Есть официальные каналы. Есть переговорная группа, которая постоянно находится на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат – на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны [глава Офиса президента] Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только по этим каналам. Остальное – это медийный хайп", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 апреля Орбан сказал, что предложил, чтобы лидеры "Нормандской четверки" – президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц – встретились с Путиным в Венгрии, но не для переговоров о мирном соглашении, а о немедленном прекращении огня. Путин, как говорит Орбан, согласился. Когда именно состоялся разговор, премьер Венгрии не уточнил. На сайте Кремля последний релиз о переговорах Путина и Орбана опубликован 4 апреля – Путин поздравлял собеседника с победой на выборах. В этом сообщении о встрече в Будапеште не упоминается.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Зеленский 27 февраля говорил, что готов вести переговоры с Россией в любом городе, за исключением тех, которые находятся в Беларуси.

"Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными. И могут действительно закончить войну", – заявлял он.

После этого Венгрия сделала несколько заявлений, раскритиковав украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию. Эту позицию критиковал Зеленский.

После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского. В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".

5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп. Сама Непоп в интервью "Радіо Свобода" 5 апреля высказала мнение, что в Венгрии поняли эмоциональность заявлений Украины, которые касаются войны.

Теги: Владимир Путин, Венгрия, Виктор Орбан, нормандский формат, Владимир Зеленский, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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