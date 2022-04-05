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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Орбан может до потери пульса говорить, что не боится влияния РФ. Но все все понимают – Зеленский

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Зеленский заявил, что Орбану (на фото) придется выбирать между Россией и другим миром
Зеленский заявил, что Орбану (на фото) придется выбирать между Россией и другим миром
Фото: ЕРА

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану придется делать выбор между Россией и остальными странами. Об этом в интервью украинским СМИ 5 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский, запись обнародовали в Facebook Офиса президента.

Один из журналистов говорил о результатах выборов в Венгрии (парламентских) и Сербии (президентских), где победили политики, которые считаются пророссийскими (так их, в частности, назвал и Зеленский) – Виктор Орбан и его партия "Фидес" в Венгрии и Александр Вучич в Сербии. Он спросил, что Украине делать с этим и не формируется ли пророссийская коалиция на Западе. 

Президент отметил, что спокойно относится к этому. "Люди в этих странах показали, как относятся к украинцам. Каким бы ни был лидер в том или ином государстве, он все равно должен слушать народ, который его избрал, и не может проводить сугубо свою политику", – сказал он. 

Зеленский заявил, что Орбан боится влияния России. 

"Это выбор [граждан Венгрии], они избрали для себя премьер-министра Орбана. Я хотел с ним наладить отношения, я сам ему звонил, приглашал его на встречу, предлагал встречу у него. Он боялся, это было еще до выборов, он боялся, я уверен в этом. Он может обидеться снова и сказать: "Я никого, ничего не боюсь". Так можно до потери пульса говорить, но все все понимают. Он боится влияния РФ на его государство. Это влияние есть, другое дело, нравится это ему или нет. Но народ в Будапеште выходил на площади, десятки тысяч людей. Мне понятно, как они относятся к украинцам, уверен – положительно. Поэтому как-то нам нужно жить, и будем жить", – сказал президент Украины. 

Он отметил, что союзника в официальном Будапеште у Украины не было.  

"[Орбан] победил на выборах. Народ его избрал, он – премьер-министр. Мне кажется, что это его не защитит в данной ситуации от того, что ему придется выбирать между Россией и другим миром. Он может говорить, что "я выбираю Венгрию", но Венгрия является частью другого мира. Они в ЕС, и мы видим, какие там люди", – добавил Зеленский. 

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти.

8 марта Орбан сказал, что хотя Венгрия осуждает вооруженную агрессию России, она не поддерживает ограничений на импорт российских энергоносителей, поскольку это станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии. По его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.

21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия не поддержит ни отказ от российских энергоносителей, ни введение бесполетной зоны над Украиной, ни отправку туда миротворческой миссии. Он подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.

В конце марта после критики Орбана со стороны президента Зеленского Сийярто повторил: Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.

После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского. В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Закарпатье, Венгрия, Сербия, Виктор Орбан, Александр Вучич, Владимир Зеленский, война России против Украины
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