Орбан может до потери пульса говорить, что не боится влияния РФ. Но все все понимают – Зеленский

Один из журналистов говорил о результатах выборов в Венгрии (парламентских) и Сербии (президентских), где победили политики, которые считаются пророссийскими (так их, в частности, назвал и Зеленский) – Виктор Орбан и его партия "Фидес" в Венгрии и Александр Вучич в Сербии. Он спросил, что Украине делать с этим и не формируется ли пророссийская коалиция на Западе.

Президент отметил, что спокойно относится к этому. "Люди в этих странах показали, как относятся к украинцам. Каким бы ни был лидер в том или ином государстве, он все равно должен слушать народ, который его избрал, и не может проводить сугубо свою политику", – сказал он.

Зеленский заявил, что Орбан боится влияния России.

"Это выбор [граждан Венгрии], они избрали для себя премьер-министра Орбана. Я хотел с ним наладить отношения, я сам ему звонил, приглашал его на встречу, предлагал встречу у него. Он боялся, это было еще до выборов, он боялся, я уверен в этом. Он может обидеться снова и сказать: "Я никого, ничего не боюсь". Так можно до потери пульса говорить, но все все понимают. Он боится влияния РФ на его государство. Это влияние есть, другое дело, нравится это ему или нет. Но народ в Будапеште выходил на площади, десятки тысяч людей. Мне понятно, как они относятся к украинцам, уверен – положительно. Поэтому как-то нам нужно жить, и будем жить", – сказал президент Украины.

Он отметил, что союзника в официальном Будапеште у Украины не было.

"[Орбан] победил на выборах. Народ его избрал, он – премьер-министр. Мне кажется, что это его не защитит в данной ситуации от того, что ему придется выбирать между Россией и другим миром. Он может говорить, что "я выбираю Венгрию", но Венгрия является частью другого мира. Они в ЕС, и мы видим, какие там люди", – добавил Зеленский.