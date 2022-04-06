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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сийярто вызвал посла Украины и заявил, что украинские лидеры "оскорбляют" Венгрию

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Сийярто о позиции Венгрии относительно вторжения РФ в Украину: Это не наша война
Сийярто о позиции Венгрии относительно вторжения РФ в Украину: Это не наша война
Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал посла Украины Любовь Непоп и заявил об "оскорбительных" словах в адрес Венгрии со стороны украинских политиков. Об этом говорится в его сообщении, опубликованном в Facebook 6 апреля.

Сийярто напомнил, что Венгрия осудила военную агрессию РФ против Украины и поддерживает суверенитет Украины, а также принимает украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

"В то же время, конечно, безопасность Венгрии и венгерского народа имеет для нас первостепенное значение. Это не наша война, поэтому мы останемся в стороне", – написал глава МИД Венгрии и повторил: его страна не будет предоставлять Украине оружие и не поддержит введение санкций на энергетический сектор РФ. 

Он добавил, что на выборах 3 апреля народ Венгрии "по всем этим вопросам выразил четкое мнение". 

"Мы понимаем, что у украинцев был бы другой интерес, и мы не собираемся с ними спорить: у них на первом месте интересы украинцев, а у нас на первом месте интересы венгерского народа. Однако мы не можем оставить без внимания одну вещь: никто не может позволить себе квалифицировать демократическое решение венгерского народа! Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и жалости к воле венгерского народа неприемлемы! Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и принять к сведению волю венгерского народа. Для того, чтобы сделать это ясным и понятным, сегодня утром мы пригласили посла Украины в Будапеште", – резюмировал Сийярто. 

Глава МИД Венгрии не уточнил, высказывание кого из лидеров Украины вызвало у него недовольство, но 5 апреля вышло интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он говорил, что пытался найти общий язык с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, предлагал встречи, но тот не согласился. 

"Я сам ему звонил, приглашал его на встречу, предлагал встречу у него. Он боялся, это было еще до выборов, он боялся, я уверен в этом. Он может обидеться снова и сказать: "Я никого, ничего не боюсь". Так можно до потери пульса говорить, но все все понимают. Он боится влияния РФ на его государство. Это влияние есть, другое дело, нравится это ему или нет. Но народ в Будапеште выходил на площади, десятки тысяч людей. Мне понятно, как они относятся к украинцам, уверен – положительно. Поэтому как-то нам нужно жить, и будем жить", – сказал президент Украины. Он отметил, что союзника в официальном Будапеште у Украины не было.

Об установлении тоталитарных режимов Зеленский не говорил. 

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/511359447124020

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти.

8 марта Орбан сказал, что хотя Венгрия осуждает вооруженную агрессию России, она не поддерживает ограничений на импорт российских энергоносителей, поскольку это станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии. По его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.

21 марта Сийярто сказал, что Венгрия не поддержит ни отказ от российских энергоносителей, ни введение бесполетной зоны над Украиной, ни отправку туда миротворческой миссии. Он подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.

В конце марта после критики Орбана со стороны президента Зеленского Сийярто повторил: Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.

После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского. В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, оружие, санкции, Венгрия, МИД Венгрии, Любовь Непоп, Петер Сийярто
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