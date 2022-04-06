Сийярто вызвал посла Украины и заявил, что украинские лидеры "оскорбляют" Венгрию

Сийярто напомнил, что Венгрия осудила военную агрессию РФ против Украины и поддерживает суверенитет Украины, а также принимает украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В то же время, конечно, безопасность Венгрии и венгерского народа имеет для нас первостепенное значение. Это не наша война, поэтому мы останемся в стороне", – написал глава МИД Венгрии и повторил: его страна не будет предоставлять Украине оружие и не поддержит введение санкций на энергетический сектор РФ.

Он добавил, что на выборах 3 апреля народ Венгрии "по всем этим вопросам выразил четкое мнение".

"Мы понимаем, что у украинцев был бы другой интерес, и мы не собираемся с ними спорить: у них на первом месте интересы украинцев, а у нас на первом месте интересы венгерского народа. Однако мы не можем оставить без внимания одну вещь: никто не может позволить себе квалифицировать демократическое решение венгерского народа! Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и жалости к воле венгерского народа неприемлемы! Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и принять к сведению волю венгерского народа. Для того, чтобы сделать это ясным и понятным, сегодня утром мы пригласили посла Украины в Будапеште", – резюмировал Сийярто.

Глава МИД Венгрии не уточнил, высказывание кого из лидеров Украины вызвало у него недовольство, но 5 апреля вышло интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он говорил, что пытался найти общий язык с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, предлагал встречи, но тот не согласился.

"Я сам ему звонил, приглашал его на встречу, предлагал встречу у него. Он боялся, это было еще до выборов, он боялся, я уверен в этом. Он может обидеться снова и сказать: "Я никого, ничего не боюсь". Так можно до потери пульса говорить, но все все понимают. Он боится влияния РФ на его государство. Это влияние есть, другое дело, нравится это ему или нет. Но народ в Будапеште выходил на площади, десятки тысяч людей. Мне понятно, как они относятся к украинцам, уверен – положительно. Поэтому как-то нам нужно жить, и будем жить", – сказал президент Украины. Он отметил, что союзника в официальном Будапеште у Украины не было.

Об установлении тоталитарных режимов Зеленский не говорил.