Орбан заявил, что предложил Путину провести встречу "Нормандской четверки" в Будапеште и тот согласился

Об этом сообщило издание Index.

По словам Орбана, он предложил, чтобы лидеры "Нормандской четверки" – президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц встретились с Путиным в Венгрии, но не для переговоров о мирном соглашении, а о немедленном прекращении огня.

Путин, как говорит Орбан, согласился.

Когда именно состоялся разговор, премьер Венгрии не уточнил. На сайте Кремля последний релиз о переговорах Путина и Орбана опубликован 4 апреля – Путин поздравлял собеседника с победой на выборах. В этом сообщении о встрече в Будапеште не упоминается.

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