Орбан заявил, что предложил Путину провести встречу "Нормандской четверки" в Будапеште и тот согласился

Об этом сообщило издание Index.
По словам Орбана, он предложил, чтобы лидеры "Нормандской четверки" – президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц встретились с Путиным в Венгрии, но не для переговоров о мирном соглашении, а о немедленном прекращении огня.
Путин, как говорит Орбан, согласился.
Когда именно состоялся разговор, премьер Венгрии не уточнил. На сайте Кремля последний релиз о переговорах Путина и Орбана опубликован 4 апреля – Путин поздравлял собеседника с победой на выборах. В этом сообщении о встрече в Будапеште не упоминается.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Зеленский 27 февраля говорил, что готов вести переговоры с Россией в любом городе, за исключением тех, которые находятся в Беларуси.
"Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными. И могут действительно закончить войну", – заявлял он.
После этого Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию. Эту позицию критиковал Зеленский.
После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского. В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".
5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп. Сама Непоп в интервью "Радіо Свобода" 5 апреля высказала мнение, что в Венгрии поняли эмоциональность заявлений Украины, которые касаются войны.