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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Что не смогли украсть, разломали". Тодуров показал, что российские оккупанты оставили после себя в филиале Института сердца в Ирпене

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В один из корпусов медучреждения попал снаряд
В один из корпусов медучреждения попал снаряд
Скриншот: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook

Генеральный директор Института сердца Борис Тодуров 6 апреля обнародовал в Facebook видео, в котором показал последствия пребывания в филиале Института сердца в Ирпене (Киевская область) российских оккупантов.

"В наших корпусах стояли орки. Что не смогли украсть, все разломали. Ни одного целого аппарата и кабинета", – сообщил он в подписи к видео.

Пациентов медучреждения, по словам Тодурова, успели вывезти в Киев за день до прихода оккупантов в Ирпень. В ходе военных действий в один из корпусов здания попал снаряд. 

"Не унесли, так поломали. Просто выстрелили в монитор. Дорогое оборудование, суперсовременное, которое мы только купили и поставили в наш филиал, – все поломано, все разбито. Вот такой вандализм. И так в каждом кабинете. Все разбито. Украсть не украли, а все разбили просто. Оборудование, которое стоит миллионы гривен, просто взяли и разбили: химические анализаторы, все, все, все разбито", – говорит Тодуров, переходя из кабинета в кабинет. 

Он показал мониторы с отверстиями от выстрелов, разгромленное оборудование и кабинеты, коридоры, где разбросаны комнатные растения в разбитых горшках, а также кучи мусора. 

Потом Тодуров показал подвал, в котором оккупанты находились. 

"А здесь орки жили. Спали тут в подвале, вот лежбище, тут жрали. Вот что оставили после себя", – говорит он и показывает помещение, в котором много мусора и грязи. Тодуров также показал банку красной икры, вероятно, украденной оккупантами – на этикетке надпись на украинском, а на самой банке – пломба из магазина.  

"Мародеры, просто настоящие мародеры. Надеюсь, вас уже нет на этом свете, ребята, – те, которые здесь сидели, стреляли и убивали. Очень надеюсь, что вас уже нет. А если еще есть, то скоро не будет", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/btodurov/videos/661551528264634/

Контекст:

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киевская область, вандализм, Борис Тодуров, Ирпень, мародеры, война России против Украины, мусор, Институт сердца, российские оккупанты
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