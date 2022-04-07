"Что не смогли украсть, разломали". Тодуров показал, что российские оккупанты оставили после себя в филиале Института сердца в Ирпене

"В наших корпусах стояли орки. Что не смогли украсть, все разломали. Ни одного целого аппарата и кабинета", – сообщил он в подписи к видео.

Пациентов медучреждения, по словам Тодурова, успели вывезти в Киев за день до прихода оккупантов в Ирпень. В ходе военных действий в один из корпусов здания попал снаряд.

"Не унесли, так поломали. Просто выстрелили в монитор. Дорогое оборудование, суперсовременное, которое мы только купили и поставили в наш филиал, – все поломано, все разбито. Вот такой вандализм. И так в каждом кабинете. Все разбито. Украсть не украли, а все разбили просто. Оборудование, которое стоит миллионы гривен, просто взяли и разбили: химические анализаторы, все, все, все разбито", – говорит Тодуров, переходя из кабинета в кабинет.

Он показал мониторы с отверстиями от выстрелов, разгромленное оборудование и кабинеты, коридоры, где разбросаны комнатные растения в разбитых горшках, а также кучи мусора.

Потом Тодуров показал подвал, в котором оккупанты находились.

"А здесь орки жили. Спали тут в подвале, вот лежбище, тут жрали. Вот что оставили после себя", – говорит он и показывает помещение, в котором много мусора и грязи. Тодуров также показал банку красной икры, вероятно, украденной оккупантами – на этикетке надпись на украинском, а на самой банке – пломба из магазина.

"Мародеры, просто настоящие мародеры. Надеюсь, вас уже нет на этом свете, ребята, – те, которые здесь сидели, стреляли и убивали. Очень надеюсь, что вас уже нет. А если еще есть, то скоро не будет", – добавил он.

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