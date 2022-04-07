Укравтодор расчистил 29 км трассы Киев – Чоп и 16 км улиц в Ирпене

"Укравтодор" шаг за шагом восстанавливает жизнедеятельность освобожденных от рашистского нашествия окрестностей столицы. Чтобы еда, медикаменты, гуманитарная помощь могли попасть к жителям пригородов Киева, дорожники создают безопасные логистические цепочки", – говорится в сообщении.
По состоянию на сегодняшний день уже расчищено 29 километров трассы М-06 Киев – Чоп. Также убрано 16 км улиц в Ирпене, а именно – на улице Садовой, Соборной и Университетской, отметили в ведомстве.
"Продолжается возведение временной переправы через реку Ирпень на автодороге Р-30. Там 6 апреля работал 41 дорожник. На мосту устраиваем трубы, щебеночное основание и земляную насыпь", – проинформировал "Укравтодор".
Временная переправа поможет восстановить транспортное сообщение с Ирпенем, завершить устройство моста планируют в начале следующей недели, добавили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Из-за полномасштабного вторжения России в Украине к 3 апреля было разрушено 23 тыс. км дорог общего пользования – это 13% от всех дорог. Кроме того, уничтожены 273 искусственных сооружения – это мосты, путепроводы и т.д. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 874 млрд грн, сообщили в "Укравтодоре".