Прифронтовая Днепропетровская область начала ремонт дорог

Служба автомобильных дорог Днепропетровской области сообщает, что вся дорожная инфраструктура области стабильно работает, все дороги в проездном состоянии Фото: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області / Facebook

"Наша цель – обеспечить безопасный проезд по дорогам области. Днепропетровщина сегодня является логистическим хабом, который обеспечивает эвакуацию беженцев и перемещение гуманитарных грузов. Сейчас бригады дорожников работают на дорогах государственного значения в Днепровском, Каменском, Синельниковском и Новомосковском районах", – говорится в сообщении.

В 2022 году областная служба автодорог планировала обновление 450 км автодорог государственного значения разных категорий – международных, национальных, региональных и территориальных. Это более 20 дорог области, которые должны были получить новое современное дорожное покрытие. Пока никаких капитальных ремонтов не проводится. Выполняются работы исключительно по ликвидации "аварийной ямочности" – ради безопасности местных жителей и людей, которые эвакуируются по дорогам региона, подчеркнули в ведомстве.

"После нашей победы мы обязательно возобновим "Большое строительство" и реализуем все планы – строительства дорог, мостов и их капитального восстановления!" – заверяет днепровский автодор.

Служба автомобильных дорог области также сообщает, что вся дорожная инфраструктура стабильно работает, все дороги области в проездном состоянии. Ограничение движения действует на одном участке автодороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье (от села Марьянское до села Чертомлык).

При планировании поездки по дорогам Днепропетровской области следует учитывать, что действует комендантский час с 21.00 до 6.00, а на государственных дорогах проводится проверка документов.