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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прифронтовая Днепропетровская область начала ремонт дорог

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Служба автомобильных дорог Днепропетровской области сообщает, что вся дорожная инфраструктура области стабильно работает, все дороги в проездном состоянии
Служба автомобильных дорог Днепропетровской области сообщает, что вся дорожная инфраструктура области стабильно работает, все дороги в проездном состоянии
Фото: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області / Facebook

В прифронтовой Днепропетровской области начались ямочные ремонты покрытия на дорогах государственного значения, сообщает в Facebook Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

"Наша цель – обеспечить безопасный проезд по дорогам области. Днепропетровщина сегодня является логистическим хабом, который обеспечивает эвакуацию беженцев и перемещение гуманитарных грузов. Сейчас бригады дорожников работают на дорогах государственного значения в Днепровском, Каменском, Синельниковском и Новомосковском районах", – говорится в сообщении.

В 2022 году областная служба автодорог планировала обновление 450 км автодорог государственного значения разных категорий – международных, национальных, региональных и территориальных. Это более 20 дорог области, которые должны были получить новое современное дорожное покрытие. Пока никаких капитальных ремонтов не проводится. Выполняются работы исключительно по ликвидации "аварийной ямочности" – ради безопасности местных жителей и людей, которые эвакуируются по дорогам региона, подчеркнули в ведомстве.

"После нашей победы мы обязательно возобновим "Большое строительство" и реализуем все планы – строительства дорог, мостов и их капитального восстановления!" – заверяет днепровский автодор.

https://www.facebook.com/dnipro.ukravtodor/posts/339195938241234

Служба автомобильных дорог области также сообщает, что вся дорожная инфраструктура стабильно работает, все дороги области в проездном состоянии. Ограничение движения действует на одном участке автодороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье (от села Марьянское до села Чертомлык). 

При планировании поездки по дорогам Днепропетровской области следует учитывать, что действует комендантский час с 21.00 до 6.00, а на государственных дорогах проводится проверка документов.

https://www.facebook.com/dnipro.ukravtodor/posts/339023308258497

Теги: Днепропетровская область, война России против Украины, безопасность, дороги, Большое строительство, ремонт дорог
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