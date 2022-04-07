В чат-боте "єВорог" теперь можно сообщить об оккупантах, совершавших зверства под Киевом

"Если вам удалось зафиксировать на фото, видео или кадрах из системы видеонаблюдения лица российских чудовищ, совершавших геноцид в городах Киевской области, присылайте в новый раздел чат-бота "єВорог", – говорится в сообщении.

Чтобы сообщить данные, нужно:

перейти в чат-бот "єВорог" с главного экрана "Дії" или по ссылке;

авторизоваться в боте через "Дію";

выбрать раздел "Убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле";

выбрать город и отправьте всю информацию: геолокацию, фото/видео и описание.

"Благодаря вашей информации мы "прославим" на весь мир тех, кто творил геноцид украинцев, и поставим вечное клеймо на все их семьи и потомков", – добавили в Минцифры.