В чат-боте "єВорог" теперь можно сообщить об оккупантах, совершавших зверства под Киевом

"Если вам удалось зафиксировать на фото, видео или кадрах из системы видеонаблюдения лица российских чудовищ, совершавших геноцид в городах Киевской области, присылайте в новый раздел чат-бота "єВорог", – говорится в сообщении.
Чтобы сообщить данные, нужно:
"Благодаря вашей информации мы "прославим" на весь мир тех, кто творил геноцид украинцев, и поставим вечное клеймо на все их семьи и потомков", – добавили в Минцифры.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек, рассказал 5 апреля глава поселковой военной администрации Тарас Думенко. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города, сообщил 30 марта мэр Александр Маркушин.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.