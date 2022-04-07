ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В чат-боте "єВорог" теперь можно сообщить об оккупантах, совершавших зверства под Киевом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Доказательства преступлений оккупантов можно присылать через "Дію"
Доказательства преступлений оккупантов можно присылать через "Дію"
Фото: thedigital.gov.ua

В чат-боте "єВорог" в Telegram теперь можно сообщить об оккупантах, причастных к преступлениям в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области. Об этом объявило Министерство цифровой трансформации.

"Если вам удалось зафиксировать на фото, видео или кадрах из системы видеонаблюдения лица российских чудовищ, совершавших геноцид в городах Киевской области, присылайте в новый раздел чат-бота "єВорог", – говорится в сообщении.

Чтобы сообщить данные, нужно:

  • перейти в чат-бот "єВорог" с главного экрана "Дії" или по ссылке;
  • авторизоваться в боте через "Дію";
  • выбрать раздел "Убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле";
  • выбрать город и отправьте всю информацию: геолокацию, фото/видео и описание.

"Благодаря вашей информации мы "прославим" на весь мир тех, кто творил геноцид украинцев, и поставим вечное клеймо на все их семьи и потомков", – добавили в Минцифры.

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек, рассказал 5 апреля глава поселковой военной администрации Тарас Думенко. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города, сообщил 30 марта мэр Александр Маркушин.

4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Гостомель, Ирпень, Буча, война России против Украины, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія
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