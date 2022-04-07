СБУ задержала 33 коллаборанта, которые сотрудничали с российскими оккупантами в Киевской области

СБУ опросила почти 2 тыс. человек, ставших свидетелями зверств российских оккупантов в Киевской области, отметили в спецслужбе Фото: president.gov.ua

Об этом в видеокомментарии, обнародованном в Facebook СБУ 7 апреля сообщил спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.

"СБУ опросила почти 2 тыс. человек, ставших свидетелями этих зверств. Это позволило уже выйти на 33 коллаборантов, которые сотрудничали с рашистами. Благодаря полученным данным, СБУ задержала также 15 мародеров среди местного населения. Их уже передали Национальной полиции", – рассказал Дехтяренко.

Он отметил, что следователи и оперативные команды СБУ работают более чем в 20 населенных пунктах Киевской области, на которые пришелся основной массив военных преступлений РФ.

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