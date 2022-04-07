СБУ задержала 33 коллаборанта, которые сотрудничали с российскими оккупантами в Киевской области

Об этом в видеокомментарии, обнародованном в Facebook СБУ 7 апреля сообщил спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.
"СБУ опросила почти 2 тыс. человек, ставших свидетелями этих зверств. Это позволило уже выйти на 33 коллаборантов, которые сотрудничали с рашистами. Благодаря полученным данным, СБУ задержала также 15 мародеров среди местного населения. Их уже передали Национальной полиции", – рассказал Дехтяренко.
Он отметил, что следователи и оперативные команды СБУ работают более чем в 20 населенных пунктах Киевской области, на которые пришелся основной массив военных преступлений РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек, рассказал 5 апреля глава поселковой военной администрации Тарас Думенко. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города, сообщил 30 марта мэр Александр Маркушин.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.