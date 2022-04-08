В селе под Харьковом российские оккупанты пытали и подожгли трех человек – прокуратура

О пытках стало известно после освобождения села от российских захватчиков. 7 апреля в подвале одного из домов найдены сожженные части тел трех человек.
"В целях уничтожения следов своих преступлений военные РФ накрыли их тела перед поджогом шинами от автомобиля", – сообщили в прокуратуре.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В результате полномасштабного вторжения России в Харьковской области погибло 439 мирных жителей. Об этом 6 апреля сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.