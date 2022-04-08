В селе под Харьковом российские оккупанты пытали и подожгли трех человек – прокуратура

О пытках стало известно после освобождения села от российских захватчиков. 7 апреля в подвале одного из домов найдены сожженные части тел трех человек.

"В целях уничтожения следов своих преступлений военные РФ накрыли их тела перед поджогом шинами от автомобиля", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)