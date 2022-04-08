Полк "Азов": Российские оккупанты обстреляли стоящий в порту Мариуполя ледокол, есть погибший и раненые

"Сегодня ночью российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж. В результате обстрела один человек погиб, еще несколько было ранено", – говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркнули, что в порту Мариуполя, который уничтожают оккупанты, находятся в том числе иностранные суда с экипажами.

"Морская правда" отмечает в Facebook, что "Капитан Белоусов" принадлежит Мариупольскому торговому порту и обеспечивает проход караванов судов по каналу Угольной гавани и Азовского моря во время зимней навигации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)