Полк "Азов": Российские оккупанты обстреляли стоящий в порту Мариуполя ледокол, есть погибший и раненые

"Сегодня ночью российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж. В результате обстрела один человек погиб, еще несколько было ранено", – говорится в сообщении.
Украинские военные подчеркнули, что в порту Мариуполя, который уничтожают оккупанты, находятся в том числе иностранные суда с экипажами.
"Морская правда" отмечает в Facebook, что "Капитан Белоусов" принадлежит Мариупольскому торговому порту и обеспечивает проход караванов судов по каналу Угольной гавани и Азовского моря во время зимней навигации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
На восстановление разрушенного российскими оккупантами Мариуполя понадобится как минимум $10 млрд, подсчитали в местном горсовете.