"Убийцы заметают следы". Горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории

В Горсовете Мариуполя считают, что жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч мирных граждан Фото: Маріупольська міська рада / Facebook

"Убийцы заметают следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Неделю тому назад осторожные оценки указывали на 5 тыс. погибших. Но, учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских лиц, мариупольцев", – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что именно по этим причинам РФ блокирует проведение полной эвакуации из Мариуполя.

"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов "ДНР". Они собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко. Долгие годы он с приспешниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория", – подчеркнули в горсовете.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, такого масштаба трагедии мир не видел со времен существования концлагерей нацистов.

"Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов", – заявил Бойченко.

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