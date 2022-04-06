"Убийцы заметают следы". Горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории

"Убийцы заметают следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Неделю тому назад осторожные оценки указывали на 5 тыс. погибших. Но, учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских лиц, мариупольцев", – говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что именно по этим причинам РФ блокирует проведение полной эвакуации из Мариуполя.
"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов "ДНР". Они собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко. Долгие годы он с приспешниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория", – подчеркнули в горсовете.
По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, такого масштаба трагедии мир не видел со времен существования концлагерей нацистов.
"Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов", – заявил Бойченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. По данным местных властей на 28 марта, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети. Кроме того, множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.
На восстановление разрушенного российскими оккупантами Мариуполя понадобится как минимум $10 млрд, подсчитали в местном горсовете.