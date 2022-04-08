Оккупанты собирают трупы в Мариуполе и собираются использовать как "пропагандистский реквизит" – Зеленский

Он упомянул, что Генассамблея ООН 7 апреля приняла решение о приостановке членства России в Совете по правам человека, и назвал это решение логичным и справедливым, так как Россия сейчас "представляет наибольшую угрозу на планете для концепции прав человека как таковой".

"После Бучи это уже очевидно. А начались работы еще и по разбору завалов в Бородянке... Там гораздо страшнее. Еще больше жертв российских оккупантов. А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что русские военные натворили в Мариуполе? Там почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче и других городках Киевской области после ухода российских войск. Такая же жестокость. Такие же страшные преступления", – сказал Зеленский.

По информации президента, сейчас российские пропагандисты готовят "зеркальный ответ на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче".

"Собираются показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города. Для этого оккупанты собирают трупы на улицах, вывозят их. И могут использовать где-нибудь в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями. Мы имеем дело с захватчиками, в которых ничего человеческого не осталось. Чтобы оправдать собственные убийства, они берут убитых людей как декорации, как пропагандистский реквизит. И это отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность", – сказал президент.

Он отметил, что все большее число государств мира поддерживает необходимость полного и прозрачного расследования всех военных преступлений российских оккупантов в Украине.

"Каждое убийство будет раскрыто. Каждый из палачей будет найден. Все, кто совершал изнасилование или мародерство, будут установлены. Ответственность неизбежна", – пообещал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)