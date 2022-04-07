"Вопрос чести для европейцев – ответить на политику РФ". Зеленский обратился к парламенту Греции

Большую часть своего выступления президент посвятил ситуации в Мариуполе Донецкой области, который несколько недель находится в осаде. В городе до войны проживала многочисленная греческая община.
"Это был полумиллионный город! В нем до сих пор остается около 100 тыс. человек. Но нет практически ни одного неповрежденного здания, абсолютное большинство построек в городе полностью разрушено. Российские военные уничтожали все. Они взрывали больницы, роддома, жилые дома. Они взорвали даже городской театр, в котором мирные жители прятались от бомб и рядом с которым были надписи "Дети". Надписи, которые видели российские пилоты и которые не остановили их от авиаудара", – заявил глава государства.
Президент отметил, что агрессия РФ нацелена не только на Украину, но и на всю Европу. В частности, он напомнил, что РФ в 2021 году спровоцировала кризис на европейском газовом рынке, а сейчас провоцирует продовольственный кризис.
"Это вопрос чести для европейцев – ответить на такую политику Российской Федерации. Пока российские войска блокируют мирные города и депортируют людей, ни один российский банк не имеет права зарабатывать деньги на связях с мировой финансовой системой. Они все должны быть заблокированы! Все, а не только часть! Пока идет эта бессмысленная и жестокая война, ни одно российское судно не имеет права заходить в порты демократического мира. Зачем им помогать? Чтобы заработали еще больше денег на ракеты и бомбы для уничтожения не только Мариуполя, но и Одессы и других украинских городов? Прежде всего – никакой поддержки российским танкерам – этим нефтевозам, которые обеспечивают России постоянный поток денег на убийства", – заявил Зеленский.
Глава государства также отметил, что Украина нуждается в оружии, чтобы заставить войска РФ покинуть украинскую территорию.
"В частности, в системах противовоздушной обороны, артиллерийских системах и снарядах к ним, бронетехнике и других вещах, о которых все на Западе прекрасно знают. Чем быстрее Украина получит эту помощь, тем больше жизней мы сможем спасти в Украине", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
На восстановление разрушенного российскими оккупантами Мариуполя понадобится как минимум $10 млрд, подсчитали в местном горсовете.