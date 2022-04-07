"Вопрос чести для европейцев – ответить на политику РФ". Зеленский обратился к парламенту Греции

Зеленский: Пока идет эта бессмысленная и жестокая война, ни одно российское судно не имеет права заходить в порты демократического мира Фото: president.gov.ua

Большую часть своего выступления президент посвятил ситуации в Мариуполе Донецкой области, который несколько недель находится в осаде. В городе до войны проживала многочисленная греческая община.

"Это был полумиллионный город! В нем до сих пор остается около 100 тыс. человек. Но нет практически ни одного неповрежденного здания, абсолютное большинство построек в городе полностью разрушено. Российские военные уничтожали все. Они взрывали больницы, роддома, жилые дома. Они взорвали даже городской театр, в котором мирные жители прятались от бомб и рядом с которым были надписи "Дети". Надписи, которые видели российские пилоты и которые не остановили их от авиаудара", – заявил глава государства.

Президент отметил, что агрессия РФ нацелена не только на Украину, но и на всю Европу. В частности, он напомнил, что РФ в 2021 году спровоцировала кризис на европейском газовом рынке, а сейчас провоцирует продовольственный кризис.

"Это вопрос чести для европейцев – ответить на такую политику Российской Федерации. Пока российские войска блокируют мирные города и депортируют людей, ни один российский банк не имеет права зарабатывать деньги на связях с мировой финансовой системой. Они все должны быть заблокированы! Все, а не только часть! Пока идет эта бессмысленная и жестокая война, ни одно российское судно не имеет права заходить в порты демократического мира. Зачем им помогать? Чтобы заработали еще больше денег на ракеты и бомбы для уничтожения не только Мариуполя, но и Одессы и других украинских городов? Прежде всего – никакой поддержки российским танкерам – этим нефтевозам, которые обеспечивают России постоянный поток денег на убийства", – заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что Украина нуждается в оружии, чтобы заставить войска РФ покинуть украинскую территорию.

"В частности, в системах противовоздушной обороны, артиллерийских системах и снарядах к ним, бронетехнике и других вещах, о которых все на Западе прекрасно знают. Чем быстрее Украина получит эту помощь, тем больше жизней мы сможем спасти в Украине", – сказал он.

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