Хименес-Браво: Русский народ, все, кто поддерживает агрессию или молчит, – не люди. Они – как бактерия, вирус

Хименес-Браво: Я горжусь украинцами. За ними сейчас прячется весь мир Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

"Я не смог быть так далеко, когда страдает вся Украина. Я должен быть с вами, украинцы", – написал он.

Хименес-Браво отметил, что народ Украины держит боевой дух и оптимизм, несмотря на трагедию, которую принесла Россия.

"Я горжусь (и буду это повторять еще много раз), что живу 12-й год в Украине. Я горжусь украинцами. За ними сейчас прячется весь мир", – заявил он.

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Телеведущий 5 апреля в Instagram признался, что побывал в Буче и Ирпене.

"Я увидел все своими глазами до того, как вы увидели это в прессе. Это был для меня шок, когда я увидел все, что там натворили фашисты, людей, которые умерли на улицах. Это было ужасно, это был кошмар. Я понял, что русский народ, все, кто это делал, поддерживает или даже молчит, – это не люди. Я не знаю, что они. Они – как бактерия, как вирус. Люди такого не делают", – заявил Хименес-Браво.

Он отметил, что очень переживает за Сумы, Харьков, Чернигов, Мариуполь Луганск, Донбасс и побывал в разрушенном Ирпене.

"Когда я приехал и увидел все своими глазами в любимом месте. Эти ни в чем не виновные люди, эти разбитые дома, сломанная психика – я был в ужасе. Я сейчас не могу нормально спать, потому что это постоянно в моей голове", – признался телеведущий.

Хименес-Браво добавил, что вдохновение ему дают украинские военные: "Всем своим видом они будто говорят нам: "Не ссать!", "Надо бороться", "Не раскисать".

"Все, кто в Украине работает под бомбами уже 40 дней войны, психологически устают. Я приехал добавить свежих сил. Как говорят в футболе, замена игрока. Призываю всех, кто может, возвращаться и помогать Украине. Чтобы не читать потом в истории "немного не дожали", "чуть-чуть не хватило". Хватит грустных моментов в истории Украины и героев посмертно. Герои должны жить. Украина должна победить", – заявил телеведущий.

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