"Не могла дышать, боль и пустота". Дочь Егоровой рассказала, как пережила общение с матерью, заявившей, что убитые в Буче – фейк

Ровинская: Вчера почувствовала ваши объятия… А сейчас хочу обнять каждого, кому больно Фото: sia_rovinska / Instagram

"Вчера сильно больно было… Не могла дышать, боль и пустота… Сложно было объяснить себе, как жить дальше, как растить детей в этом мире… Но сегодня уже легче… Вижу своих детей, и хочется жить для них, хочется помочь им встать на правильный путь… Потому что добрых людей все же больше", – отметила она.

Ровинская добавила, что хочет жить, чтобы ее дети улыбались, чтобы они никогда не делали никому больно, и обнимать их, когда им больно.

"Вчера почувствовала ваши объятия… А сейчас хочу обнять каждого, кому больно", – написала она.