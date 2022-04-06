"Не могла дышать, боль и пустота". Дочь Егоровой рассказала, как пережила общение с матерью, заявившей, что убитые в Буче – фейк

"Вчера сильно больно было… Не могла дышать, боль и пустота… Сложно было объяснить себе, как жить дальше, как растить детей в этом мире… Но сегодня уже легче… Вижу своих детей, и хочется жить для них, хочется помочь им встать на правильный путь… Потому что добрых людей все же больше", – отметила она.
Ровинская добавила, что хочет жить, чтобы ее дети улыбались, чтобы они никогда не делали никому больно, и обнимать их, когда им больно.
"Вчера почувствовала ваши объятия… А сейчас хочу обнять каждого, кому больно", – написала она.
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3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет.
Егорова вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года. 26 января 2022-го она публично сказала, что поддерживает Путина.
Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не приводить.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".