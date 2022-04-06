"Я 40 дней на передовой, а он в России пиво пьет". Оккупанты недовольны, что их генералы награды за войну в Украине раздают своим родственникам

"Телевидение приезжало сюда. Генералы прибыли, награды вручали. И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы на х…й. Побудьте тут сутки, бл…дь", – рассказывает оккупант.

Он утверждает, что награды за войну дают по блату. В частности, в его подразделении был награжден сын начальника ПВО, который на самом деле находится в тылу.

Еще один удостоенный награды российский военный, по словам собеседников, на второй день войны убежал домой. Но, несмотря на это, ему дали звание "героя России" и теперь о нем пишут в российских СМИ.

"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он, пид…р, в России пиво пьет и в Instagram всякую х…йню выкладывает", – возмущается оккупант.

Война России против Украины. Главное (обновляется)