Бульвар Шоубиз
 
07 апреля, 2022
 
Новости

"Это всегда было счастьем. Сейчас это роскошь". Мозговая рассказала о семейных радостях во время войны

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Мозговая: Это счастье... иметь возможность пить чай, быть в тепле, твои родные здоровы и живы
Мозговая: Это счастье... иметь возможность пить чай, быть в тепле, твои родные здоровы и живы
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 5 апреля в Facebook отметила, что во время войны простые радости стали роскошью.

"Сижу пью чай... И это счастье... иметь возможность пить чай, быть в тепле, твои родные здоровы и живы... Над головой уже не бамкает... И это всегда было счастьем, но сейчас... Сейчас это роскошь. Роскошь быть живым и пить чай, быть в тепле, твои родные здоровы и живы", – написала она.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2102323743269385

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алена Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

Муж Мозговой, певец David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице Волонтерського центра "Печерськ" SAL-show в Facebook.

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, Алена Мозговая, семья, продюсер
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