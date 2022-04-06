"Дорогая Ира, покойтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь". Полякова рассказала о поклоннице, убитой российскими оккупантами

"Это моя поклонница Ирина, которая собиралась ко мне на концерт, а еще на уроки макияжа для себя. И очень радовалась тем, что может выглядеть привлекательно. Но в ее город Бучу пришли русские кафиры и захватчики. Они убили Ирину, а еще несколько сот ни в чем невинных людей, в том числе и детей. Они унесли жизни тех, кто хотел просто жить, работать, любить и быть счастливым", – написала она.
Полякова добавила, что убитая оккупантами Ирина только поняла, что самое главное – любить себя и жить для себя.
"Но у нее украли эту веру и этот шанс просто жить, верить, любить! Это реальные истории реальных людей, и каждый человек – Вселенная, которая была раздавлена агрессором необратимо!" – написала певица.
Она обратилась к своей поклоннице.
"Дорогая Ира, покайтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь, как и всех людей, погибших в этой бессмысленной войне, которую развязали русские фашисты! Мы не простим и не забудем никогда и ничего", – пообещала Полякова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полякова после нападения РФ на Украину вместе с детьми уехала за границу, а ее муж вступил в тероборону.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации не менее 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того, как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – они там начали появляться задолго до ухода оккупантов.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.