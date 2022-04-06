"Дорогая Ира, покойтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь". Полякова рассказала о поклоннице, убитой российскими оккупантами

Полякова: Мы не простим и не забудем никогда и ничего Фото: polyakovamusic / Instagram

"Это моя поклонница Ирина, которая собиралась ко мне на концерт, а еще на уроки макияжа для себя. И очень радовалась тем, что может выглядеть привлекательно. Но в ее город Бучу пришли русские кафиры и захватчики. Они убили Ирину, а еще несколько сот ни в чем невинных людей, в том числе и детей. Они унесли жизни тех, кто хотел просто жить, работать, любить и быть счастливым", – написала она.

Полякова добавила, что убитая оккупантами Ирина только поняла, что самое главное – любить себя и жить для себя.

"Но у нее украли эту веру и этот шанс просто жить, верить, любить! Это реальные истории реальных людей, и каждый человек – Вселенная, которая была раздавлена агрессором необратимо!" – написала певица.

Она обратилась к своей поклоннице.

"Дорогая Ира, покайтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь, как и всех людей, погибших в этой бессмысленной войне, которую развязали русские фашисты! Мы не простим и не забудем никогда и ничего", – пообещала Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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