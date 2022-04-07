40% инфраструктуры Мариуполя не подлежит восстановлению – мэр

"Из них, по меньшей мере, 40% уже не подлежит восстановлению. В настоящее время городской совет уже создал комиссию, фиксирующую факты разрушений коммунального и частного имущества. На сегодняшний день внесли более 300 таких фактов", – подчеркнул он.

Однако главное преступление россиян, по словам мэра, – это тысячи убитых мирных мариупольцев.

"Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тыс. человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорело почти 50 человек. Разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это всего несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", – подчеркнул Бойченко.

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