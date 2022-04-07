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ВОЙНА В УКРАИНЕ

40% инфраструктуры Мариуполя не подлежит восстановлению – мэр

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Более 90% городской инфраструктуры Мариуполя уничтожены
Более 90% городской инфраструктуры Мариуполя уничтожены
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Мариуполь Донецкой области почти полностью разрушен российскими оккупантами. Более 90% городской инфраструктуры уничтожены. Об этом 6 апреля сообщил мэр города Вадим Бойченко, его цитирует горсовет в Telegram.

"Из них, по меньшей мере, 40% уже не подлежит восстановлению. В настоящее время городской совет уже создал комиссию, фиксирующую факты разрушений коммунального и частного имущества. На сегодняшний день внесли более 300 таких фактов", – подчеркнул он.

Однако главное преступление россиян, по словам мэра, – это тысячи убитых мирных мариупольцев.

"Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тыс. человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорело почти 50 человек. Разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это всего несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", – подчеркнул Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

На восстановление разрушенного российскими оккупантами Мариуполя понадобится как минимум $10 млрд, подсчитали в местном горсовете.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, война России против Украины, Вадим Бойченко, инфраструктура
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