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06 апреля, 2022
 
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"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе

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Бедняков: Нужно срочно освободить Мариуполь. Нужно спасти людей!
Бедняков: Нужно срочно освободить Мариуполь. Нужно спасти людей!
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский телеведущий Андрей Бедняков 6 апреля в Instagram сообщил о смерти матери, которой 4 апреля удалось выбраться из оккупированного российскими войсками Мариуполя Донецкой области.

"Мамы не стало. Ночью перестало биться сердце", – написал он.

По словам ведущего, его мать впала в кому, когда находилась в оккупированном городе, но его сестра скрывала это от него, "чтобы не расстраивать".

"С начала войны мама слабела с каждым взрывом. Мама болела. Но она бы еще жила. "Русский мир" хуже самой страшной болезни. Хуже рака и [болезни] Альцгеймера. Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой. Но я уверен, что рано или поздно приеду проститься к маме, когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. [Президент РФ Владимир] Путин забрал у меня самое родное. Нужно срочно освободить Мариуполь. Нужно спасти людей!" – заявил он.

Контекст:

13 марта Бедняков сообщил, что в осажденном российскими оккупантами Мариуполе остаются его близкие и друзья. 22 марта ведущий сообщил, что его сестре удалось выйти на связь, а 4 апреля его мать и сестра смогли выбраться из оккупированного города.

Теги: Владимир Путин, смерть, Мариуполь, война России против Украины, Андрей Бедняков
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