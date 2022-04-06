"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе

"Мамы не стало. Ночью перестало биться сердце", – написал он.

По словам ведущего, его мать впала в кому, когда находилась в оккупированном городе, но его сестра скрывала это от него, "чтобы не расстраивать".

"С начала войны мама слабела с каждым взрывом. Мама болела. Но она бы еще жила. "Русский мир" хуже самой страшной болезни. Хуже рака и [болезни] Альцгеймера. Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой. Но я уверен, что рано или поздно приеду проститься к маме, когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. [Президент РФ Владимир] Путин забрал у меня самое родное. Нужно срочно освободить Мариуполь. Нужно спасти людей!" – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андреи * Бедняков (@biedniakov)