Оккупанты вывезли из Мариуполя на временно оккупированные территории персонал и пациентов больницы – горсовет

"Персонал и пациенты городской больницы №4 имени Мацука были принудительно вывезены из Мариуполя на временно оккупированную территорию Украины. Известно, что в медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов. Изнуренные и испуганные люди были вынуждены выполнить приказы русских террористов", – говорится в сообщении.
В горсовете не знают, что ждет этих людей, но ранее были подтверждены факты отправки украинцев в "депрессивные" районы РФ.
"Мы формируем единую базу незаконно депортированных людей, чтобы потом вернуть каждого мариупольца в Украину. Мы уже понимаем, что оккупанты насильственно вывезли менее 40 тысяч жителей Мариуполя. Наша цель – создать действенный механизм возвращения этих людей. Это сложная работа, которую мы ведем в полной координации с Павлом Кириленко, главой Донецкой областной военной администрации", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что по информации свидетелей, "в фильтрационный лагерь попала последняя действующая в городе Мариуполь больница №4 со всем персоналом и больными".
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
На восстановление разрушенного российскими оккупантами Мариуполя понадобится как минимум $10 млрд, подсчитали в местном горсовете.