Оккупанты вывезли из Мариуполя на временно оккупированные территории персонал и пациентов больницы – горсовет

"Персонал и пациенты городской больницы №4 имени Мацука были принудительно вывезены из Мариуполя на временно оккупированную территорию Украины. Известно, что в медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов. Изнуренные и испуганные люди были вынуждены выполнить приказы русских террористов", – говорится в сообщении.

В горсовете не знают, что ждет этих людей, но ранее были подтверждены факты отправки украинцев в "депрессивные" районы РФ.

"Мы формируем единую базу незаконно депортированных людей, чтобы потом вернуть каждого мариупольца в Украину. Мы уже понимаем, что оккупанты насильственно вывезли менее 40 тысяч жителей Мариуполя. Наша цель – создать действенный механизм возвращения этих людей. Это сложная работа, которую мы ведем в полной координации с Павлом Кириленко, главой Донецкой областной военной администрации", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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6 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что по информации свидетелей, "в фильтрационный лагерь попала последняя действующая в городе Мариуполь больница №4 со всем персоналом и больными".



