ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мангуше оккупанты создали фильтрационный лагерь для жителей Мариуполя, которые хотят выехать из города – Денисова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денисова: Российские террористические войска наращивают геноцид украинского народа в Мариуполе
Денисова: Российские террористические войска наращивают геноцид украинского народа в Мариуполе
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В Мангуше Донецкой области российские оккупанты устроили фильтрационный лагерь для жителей Мариуполя, которые выезжают из города. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook 6 апреля.

"Российские террористические войска наращивают геноцид украинского народа в Мариуполе. Жители сообщают, что из/в город никого не допускают. Появился еще один фильтрационный лагерь в Мангуше – и теперь все, кто выезжает в Бердянск, должны пройти фильтрацию. Жесткую и продолжительную. Оккупанты проводят "зачистку" – пытаются выявить всех "нацистов", к которым относят всех несогласных с их режимом и оккупацией. На постоянной основе проводится депортация украинцев в РФ, по информации свидетелей, в фильтрационный лагерь попала последняя действующая в городе Мариуполь больница №4 со всем персоналом и больными", – говорится в сообщении.

Также, по словам омбудсмена, есть информация о ввозе в Мариуполь мобильных крематориев и техники для разбора завалов.

"Жители, являющиеся сторонниками оккупации, и террористы псевдогосударственного образования "ДНР" собирают тела погибших, замученных и убитых ими по городу для дальнейшего уничтожения в мобильных крематориях или просто в кострах", – заявила она.

Также Денисова сообщила, что на сайте оккупационных властей было обнаружено распоряжение главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина к так называемой "генпрокуратуре" предоставить "предложения по нормативному правовому регулированию "денацификации" Украины".

"Данное распоряжение направлено на создание дополнительных оснований для привлечения к ответственности наших граждан на временно оккупированных территориях за проукраинскую позицию и узаконивание фильтрационных лагерей в Докучаевске и Мангуше. Такие действия РФ и ее марионеточного псевдогосударственного образования "ДНР" подпадают под определение преступления "геноцид", в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статьей 6 Римского устава Международного уголовного суда", – заявила она.

Омбудсмен обратилась к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, с требованием учесть указанные факты военных преступлений РФ в Украине.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/516242496523694

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. По данным местных властей на 28 марта, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети. Кроме того, множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

На восстановление разрушенного российскими оккупантами Мариуполя понадобится как минимум $10 млрд, подсчитали в местном горсовете.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Людмила Денисова, Мариуполь, война России против Украины, Мангуш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео
  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео
Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей
Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей
"Моя очередь истекать кровью для моей матери". 63-летняя Мадонна показала, как ей делают новую татуировку
"Моя очередь истекать кровью для моей матери". 63-летняя Мадонна показала, как ей делают новую татуировку
  Джамала высказалась о замалчивающих российскую агрессию выходцах из Украины Крутом, Королевой и Реве
  Джамала высказалась о замалчивающих российскую агрессию выходцах из Украины Крутом, Королевой и Реве
Украинский Playboy в новом номере рассказал о нападении РФ на Украину. Деньги от продажи журнала будут направлены на благотворительность
Украинский Playboy в новом номере рассказал о нападении РФ на Украину. Деньги от продажи журнала будут направлены на благотворительность
Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов
Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов
"Дорогая Ира, покойтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь". Полякова рассказала о поклоннице, убитой российскими оккупантами
"Дорогая Ира, покойтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь". Полякова рассказала о поклоннице, убитой российскими оккупантами
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию
"Родился в Тель-Авиве. Аппетит хороший, голос громкий". 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Фото
"Родился в Тель-Авиве. Аппетит хороший, голос громкий". 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Фото
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе
"Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази". Бадоев заявил о мести российским оккупантам после снимков из Бучи
"Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази". Бадоев заявил о мести российским оккупантам после снимков из Бучи
"Они слились". Тополя рассказал, как предложил российскому каналу перевести деньги на ВСУ
"Они слились". Тополя рассказал, как предложил российскому каналу перевести деньги на ВСУ
"В Украину будем возвращаться вне зависимости от ситуации". Жена Павлика рассказала, почему вместе с сыном уехала в Израиль
"В Украину будем возвращаться вне зависимости от ситуации". Жена Павлика рассказала, почему вместе с сыном уехала в Израиль
  "До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду". Ефросинина рассказала, как относится к Дорну и Лободе
  "До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду". Ефросинина рассказала, как относится к Дорну и Лободе
  Данилко: Я если бы и увидел Путина, то только мертвым. Я за такую встречу – он лежит, я потрогал лоб и говорю: "Ребята, холодный!"
  Данилко: Я если бы и увидел Путина, то только мертвым. Я за такую встречу – он лежит, я потрогал лоб и говорю: "Ребята, холодный!"
Тополя высказался о коллегах, которые до войны строили карьеру в РФ, а сейчас адаптировались к ситуации с помощью "соплей и слез"
Тополя высказался о коллегах, которые до войны строили карьеру в РФ, а сейчас адаптировались к ситуации с помощью "соплей и слез"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (88011)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (53807)
3
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев (38235)
4
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (27324)
5
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (26554)
6
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (20659)
7
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (18071)
8
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена (16136)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS