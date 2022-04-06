В Мангуше оккупанты создали фильтрационный лагерь для жителей Мариуполя, которые хотят выехать из города – Денисова

"Российские террористические войска наращивают геноцид украинского народа в Мариуполе. Жители сообщают, что из/в город никого не допускают. Появился еще один фильтрационный лагерь в Мангуше – и теперь все, кто выезжает в Бердянск, должны пройти фильтрацию. Жесткую и продолжительную. Оккупанты проводят "зачистку" – пытаются выявить всех "нацистов", к которым относят всех несогласных с их режимом и оккупацией. На постоянной основе проводится депортация украинцев в РФ, по информации свидетелей, в фильтрационный лагерь попала последняя действующая в городе Мариуполь больница №4 со всем персоналом и больными", – говорится в сообщении.
Также, по словам омбудсмена, есть информация о ввозе в Мариуполь мобильных крематориев и техники для разбора завалов.
"Жители, являющиеся сторонниками оккупации, и террористы псевдогосударственного образования "ДНР" собирают тела погибших, замученных и убитых ими по городу для дальнейшего уничтожения в мобильных крематориях или просто в кострах", – заявила она.
Также Денисова сообщила, что на сайте оккупационных властей было обнаружено распоряжение главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина к так называемой "генпрокуратуре" предоставить "предложения по нормативному правовому регулированию "денацификации" Украины".
"Данное распоряжение направлено на создание дополнительных оснований для привлечения к ответственности наших граждан на временно оккупированных территориях за проукраинскую позицию и узаконивание фильтрационных лагерей в Докучаевске и Мангуше. Такие действия РФ и ее марионеточного псевдогосударственного образования "ДНР" подпадают под определение преступления "геноцид", в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статьей 6 Римского устава Международного уголовного суда", – заявила она.
Омбудсмен обратилась к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, с требованием учесть указанные факты военных преступлений РФ в Украине.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. По данным местных властей на 28 марта, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети. Кроме того, множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
На восстановление разрушенного российскими оккупантами Мариуполя понадобится как минимум $10 млрд, подсчитали в местном горсовете.