В Мангуше оккупанты создали фильтрационный лагерь для жителей Мариуполя, которые хотят выехать из города – Денисова

"Российские террористические войска наращивают геноцид украинского народа в Мариуполе. Жители сообщают, что из/в город никого не допускают. Появился еще один фильтрационный лагерь в Мангуше – и теперь все, кто выезжает в Бердянск, должны пройти фильтрацию. Жесткую и продолжительную. Оккупанты проводят "зачистку" – пытаются выявить всех "нацистов", к которым относят всех несогласных с их режимом и оккупацией. На постоянной основе проводится депортация украинцев в РФ, по информации свидетелей, в фильтрационный лагерь попала последняя действующая в городе Мариуполь больница №4 со всем персоналом и больными", – говорится в сообщении.

Также, по словам омбудсмена, есть информация о ввозе в Мариуполь мобильных крематориев и техники для разбора завалов.

"Жители, являющиеся сторонниками оккупации, и террористы псевдогосударственного образования "ДНР" собирают тела погибших, замученных и убитых ими по городу для дальнейшего уничтожения в мобильных крематориях или просто в кострах", – заявила она.

Также Денисова сообщила, что на сайте оккупационных властей было обнаружено распоряжение главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина к так называемой "генпрокуратуре" предоставить "предложения по нормативному правовому регулированию "денацификации" Украины".

"Данное распоряжение направлено на создание дополнительных оснований для привлечения к ответственности наших граждан на временно оккупированных территориях за проукраинскую позицию и узаконивание фильтрационных лагерей в Докучаевске и Мангуше. Такие действия РФ и ее марионеточного псевдогосударственного образования "ДНР" подпадают под определение преступления "геноцид", в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статьей 6 Римского устава Международного уголовного суда", – заявила она.

Омбудсмен обратилась к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, с требованием учесть указанные факты военных преступлений РФ в Украине.