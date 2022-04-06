Подруга литовского режиссера Кведаравичюса: Российские военные взяли его в плен и убили. А потом просто бросили

По информации друзей Кведаравичюса, его жена смогла найти его тело под обстрелами в Мариуполе Фото: Giedrė Žickytė / Facebook

О гибели Кведаравичюса, известного режиссера, снявшего в 2016 году фильм о Мариуполе, написали литовские СМИ 3 апреля. Точной информации, где именно и как он погиб, тогда не было – сообщалось как о Мариуполе, так и о Донецке.

"Бездушные российские военные взяли Мантаса в плен и убили. А потом просто бросили. Его героическая жена сделала невероятное. Она смогла найти под обстрелами его тело в Мариуполе и вывезти в родную Литву", – рассказала Львутина.

Она не назвала день гибели Кведаравичюса, но по ее словам, 2 апреля родные "уже всеми силами пытались его вывезти" и скрывали информацию, чтобы тело не уничтожили, а жену режиссера не убили.

"В момент, когда о смерти уже заявили Офис президента Украины и [президент Владимир] Зеленский, его жена с гробом несколько часов стояла на выезде из России. Машину "груз 200" с цинковым гробом пограничники досматривали с особой ответственностью... Сейчас они уже в Литве", – написала Львутина.

История Кведаравичюса должна лечь теперь в основу фильма его памяти, считает она.

"Большой друг моей семьи. Безгранично добрый и светлый человек. Талантливый режиссер. Харизматичный и обаятельный. Ты в сердце и в памяти. Спасибо, друг. Еще встретимся", – завершила Львутина.

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