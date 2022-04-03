В Украине погиб известный литовский режиссер-документалист – СМИ

По данным источников LRT в машину, в которой ехал режиссер, попала ракета. Он был доставлен в больницу, но вскоре скончался там. LRT пишет, что это произошло в Донецке.

По данным 15min, режиссер погиб в Мариуполе.

О гибели Кведаравичуса сообщил также российско-латвийский режиссер Виталий Манский, президент фестиваля "Артдокфест".

"Наш друг, участник "Артдокфест", литовский документалист Мантас Кведаравичус, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла против всего мира", – написал он.

Это ужасная потеря для литовского киносообщества и всего мира», — написала режиссер Гедре Жицките.

Кведаравичусу было 45 лет. В 2003–2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.

В 2011-м он продюсировал документальный фильм "Барзах" об исчезновениях и похищениях людей в Чечне. Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, и он получил специальный приз Amnesty International. Литовская киноакадемия выбрала "Барзах" лучшим документальным фильмом года.

Кведаравичус известен в том числе как автор фильма "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе.

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