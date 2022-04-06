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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сбросили на Мариуполь фосфорные бомбы – "Азов"

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За сутки бойцы "Азова" уничтожили в городе склад с боекомплектом оккупантов и подбили два российских танка
За сутки бойцы "Азова" уничтожили в городе склад с боекомплектом оккупантов и подбили два российских танка
Фото: ЕРА

Российские оккупанты сбросили на Мариуполь запрещенные фосфорные бомбы. Об этом 6 апреля сообщил в Telegram замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина).

"Ту беду, которую они сделали с Мариуполем, трудно описать словами. Потому что кроме всех сброшенных бомб и всех ракет добавились фосфорные бомбы, которые они сбрасывают на наши позиции. Не знаю, что эти ублюдки хотят сделать с городом, но они уничтожают все и всех оставшихся в городе Мариуполь", – рассказал Паламар.

Он также отметил, что за сутки бойцы "Азова" уничтожили склад с боекомплектом оккупантов и подбили два российских танка.

"Борьба за украинский Мариуполь продолжается", – добавил военнослужащий.

Кроме того, Паламар сообщил, что по состоянию на сегодняшний день пятеро бойцов "Азова", которые обороняют Мариуполь, заключили брак со своими возлюбленными.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. По данным местных властей на 28 марта, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети. Кроме того, множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

На восстановление разрушенного российскими оккупантами Мариуполя понадобится как минимум $10 млрд, подсчитали в местном горсовете.

Теги: Россия, война, оккупация, Мариуполь, полк Азов, вторжение, война России против Украины, военнослужащий, бомба, войска, российские оккупанты
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