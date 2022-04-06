Оккупанты сбросили на Мариуполь фосфорные бомбы – "Азов"

За сутки бойцы "Азова" уничтожили в городе склад с боекомплектом оккупантов и подбили два российских танка Фото: ЕРА

"Ту беду, которую они сделали с Мариуполем, трудно описать словами. Потому что кроме всех сброшенных бомб и всех ракет добавились фосфорные бомбы, которые они сбрасывают на наши позиции. Не знаю, что эти ублюдки хотят сделать с городом, но они уничтожают все и всех оставшихся в городе Мариуполь", – рассказал Паламар.

Он также отметил, что за сутки бойцы "Азова" уничтожили склад с боекомплектом оккупантов и подбили два российских танка.

"Борьба за украинский Мариуполь продолжается", – добавил военнослужащий.

Кроме того, Паламар сообщил, что по состоянию на сегодняшний день пятеро бойцов "Азова", которые обороняют Мариуполь, заключили брак со своими возлюбленными.

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