Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека

В проекте резолюции говорилось, что Совет по правам человека серьезно обеспокоен сообщениями о грубых и систематических нарушениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, совершенных Россией во время ее полномасштабного вторжения в Украину.
За резолюцию проголосовали 93 члена Генассамблеи, против – 24, воздержались – 58.
"Проект резолюции принят", – сказал президент Генассамблеи Абдулла Шахид.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил в Twitter государства, которые поддержали соответствующую резолюцию и "выбрали правильную сторону истории".
"Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека", – написал министр.
Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022
Как поясняет в Facebook журналистка "Голоса Америки" Катерина Лисунова (ссылку на это пояснение опубликовал постпред Украины при ООН Сергей Кислица), это решение означает, что РФ не сможет голосовать и вносить предложения, но формально будет считаться членом СПЧ, права которого приостановлены.
"Фактически РФ, как все остальные члены ООН, не являющиеся членами СПЧ, просто будет наблюдать за работой СПЧ", – говорится в сообщении.
Лисунова отметила, что это второй подобный прецедент в истории ООН. В 2011 году аналогичное решение было принято в отношении Ливии (ее членство восстановили через несколько месяцев).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Совет по правам человека (The United Nations Human Rights Council, UNHRC) – международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН.
В СПЧ ООН 47 мест, его члены избирается на заседании ГА ООН в результате голосования. Члены совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух сроков полномочий подряд. Места распределяются между региональными группами. В 2016 году Россия не попала в состав СПЧ ООН на 2017–2019 годы.
ГА ООН может приостановить действие прав и привилегий любого члена совета, который, по ее мнению, постоянно совершал грубые и систематические нарушения прав человека в течение срока своего членства. Для приостановки членства нужно большинство в две трети голосов Генеральной Ассамблеи (не считая воздержавшихся).