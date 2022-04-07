Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека

Теперь Россия не сможет голосовать и вносить предложения, но формально будет считаться членом СПЧ Фото: EPA

В проекте резолюции говорилось, что Совет по правам человека серьезно обеспокоен сообщениями о грубых и систематических нарушениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, совершенных Россией во время ее полномасштабного вторжения в Украину.

За резолюцию проголосовали 93 члена Генассамблеи, против – 24, воздержались – 58.

Скриншот: un.org

"Проект резолюции принят", – сказал президент Генассамблеи Абдулла Шахид.

Скриншот: un.org

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил в Twitter государства, которые поддержали соответствующую резолюцию и "выбрали правильную сторону истории".

"Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека", – написал министр.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

Как поясняет в Facebook журналистка "Голоса Америки" Катерина Лисунова (ссылку на это пояснение опубликовал постпред Украины при ООН Сергей Кислица), это решение означает, что РФ не сможет голосовать и вносить предложения, но формально будет считаться членом СПЧ, права которого приостановлены.

"Фактически РФ, как все остальные члены ООН, не являющиеся членами СПЧ, просто будет наблюдать за работой СПЧ", – говорится в сообщении.

Лисунова отметила, что это второй подобный прецедент в истории ООН. В 2011 году аналогичное решение было принято в отношении Ливии (ее членство восстановили через несколько месяцев).

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