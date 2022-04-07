Зеленский: Россия может попытаться уничтожить Одессу так же, как и Мариуполь

"Свобода или смерть!" – эти слова отражают сейчас не только нашу борьбу против попыток России покорить Украину. Это часть вашей идентичности, происходящая из нашей Одессы. Еще один южный город Украины, который Россия может попытаться уничтожить так же, как и Мариуполь", – сказал он.

Президент отметил, что на прошлой неделе Одесса подверглась ракетным обстрелам со стороны российских войск.

"Сегодня в Одессе нет обстрелов. Но почему? Только потому, что Вооруженные силы Украины сдерживают российские атаки и отбрасывают варварские войска РФ от их давно согласованного российским руководством направления наступления на Одессу... Мы должны остановить это! Мы должны привлечь Россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от такого же уничтожения, которое испытал Мариуполь. Мы должны найти всех депортированных Россией людей. Мы должны спасти хотя бы тех в Мариуполе, кто еще жив и кто может быть спасен!" – заявил глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)