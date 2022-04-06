"Часто ключевые роли играют такие, как мы". Сын знаменитых рестораторов Заричанских отправился защищать Украину в составе ВСУ

Заричанский появился в кадре в военной форме морского пехотинца.

"Военный опыт – это важно, но очень часто ключевые роли играют такие, как мы с вами, ребята, которые готовы дать отпор и действовать в тяжелых для психики ситуациях. Быть в стороне сейчас – все равно, как в мирное время видеть, что убивают ребенка, и пройти мимо, – написал он. – Страшно представить мой захваченный город, из которого сбежал. Все сказанное – просто ответ на вопрос, почему я именно здесь, а не уехал".

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