Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2022
 
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Тополя высказался о коллегах, которые до войны строили карьеру в РФ, а сейчас адаптировались к ситуации с помощью "соплей и слез"

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Тополя: Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации
Тополя: Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации
Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Служащий в теробороне фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 5 апреля в интервью изданию Gazeta.ua заявил, что его украинские коллеги, которые до нападения РФ на Украину строили карьеру в России, а теперь осуждают войну, являются лицемерами и приспособленцами.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. Для них не было ничего страшного в том, чтобы петь там. В самом лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в самом худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже аннексировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические. И вот эти люди стали адаптироваться к ситуации. Кто-то – соплями и слезами, потому что в район, где жили его родители или он, сбросили бомбу. Начинают отдавать себе отчет, что это война, что Россия – враг", – сказал Тополя.

В редакторском комментарии говорится, что певец в том числе имел в виду украинскую певицу Loboda (Светлану Лободу), которая 1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, появилась перед камерой в слезах и, не называя агрессора агрессором, заявила, что ее проживающих в Киеве родственников убивают. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале". 

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад"Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.

После этого певица сама и с помощью своего экс-продюсера Нателлы Крапивиной начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

Теги: Светлана Лобода, война России против Украины, Loboda, Тарас Тополя
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