Тополя высказался о коллегах, которые до войны строили карьеру в РФ, а сейчас адаптировались к ситуации с помощью "соплей и слез"

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. Для них не было ничего страшного в том, чтобы петь там. В самом лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в самом худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже аннексировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические. И вот эти люди стали адаптироваться к ситуации. Кто-то – соплями и слезами, потому что в район, где жили его родители или он, сбросили бомбу. Начинают отдавать себе отчет, что это война, что Россия – враг", – сказал Тополя.

В редакторском комментарии говорится, что певец в том числе имел в виду украинскую певицу Loboda (Светлану Лободу), которая 1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, появилась перед камерой в слезах и, не называя агрессора агрессором, заявила, что ее проживающих в Киеве родственников убивают.

Война России против Украины. Главное (обновляется)