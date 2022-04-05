Тополя: Презираю тех, кто "сливается" из страны. Когда Украина выгрызет победу, беглецы вернутся на своих "мерсах" в предвкушении дерибана

"Каждый должен быть эффективным на своем месте, делать свое дело для страны. Презираю тех, кто сейчас "сливается" из страны, снимает с себя функции гражданина. Есть определенная категория людей, которые, несмотря на определенные законы, морально-нравственные установки в обществе, платят взятки в тысячи долларов, чтобы выезжать из страны на своих дорогих авто, вывозят имущество. Когда бегут мужчины, которые могут работать на победу, помочь стране даже не на линии фронта, – это отвратительно. Хуже всего – что они будут возвращаться, когда Украина победит огромной ценой, – заявил Тополя. – Когда Украина выгрызет эту победу и начнется процесс восстановления, беглецы вернутся на своих дорогих "мерсах". Будут ехать и потеть в предвкушении великого дерибана. Нашей задачей будет не допустить, чтобы эти масляные черти украли будущее нашей страны после выстраданной победы".

Контекст: 15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборону. Жена артиста, украинская певица Alyosha вместе с детьми спустя две недели после нападения РФ на Украину покинула страну. По словам Тополи, они сперва жили в западной части Украины, но он настоял, чтобы они уехали в США, где живут родители артистки.