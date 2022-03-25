"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию

"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что да, мы поедем, – рассказал он. – Французы очень сильно помогают. Мы приехали в маленький городок, нас поселили бесплатно. Семья французов (он – скульптор, она – анестезиолог) собиралась делать в доме ремонт и когда узнали, что нужна помощь украинцам, решили принимать их у себя. Тут не было ничего, просто голые стены. Они собрали какую-то мебель, когда мы приехали, нас ждала еда, одежда, которую принесли соседи".

Ведущий отметил, что его дочери пошли в местную школу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

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