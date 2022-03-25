"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию

"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что да, мы поедем, – рассказал он. – Французы очень сильно помогают. Мы приехали в маленький городок, нас поселили бесплатно. Семья французов (он – скульптор, она – анестезиолог) собиралась делать в доме ремонт и когда узнали, что нужна помощь украинцам, решили принимать их у себя. Тут не было ничего, просто голые стены. Они собрали какую-то мебель, когда мы приехали, нас ждала еда, одежда, которую принесли соседи".
Ведущий отметил, что его дочери пошли в местную школу.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.
В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".
Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.
Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.