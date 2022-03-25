Бульвар Шоубиз
 
25 марта, 2022
 
Новости

"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анатолий Анатолич отец троих детей
Анатолий Анатолич – отец троих детей
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий и многодетный отец Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) вместе с семьей переехал во Францию. Об этом он сообщил 25 марта в Instagram.

"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что да, мы поедем, – рассказал он. – Французы очень сильно помогают. Мы приехали в маленький городок, нас поселили бесплатно. Семья французов (он – скульптор, она – анестезиолог) собиралась делать в доме ремонт и когда узнали, что нужна помощь украинцам, решили принимать их у себя. Тут не было ничего, просто голые стены. Они собрали какую-то мебель, когда мы приехали, нас ждала еда, одежда, которую принесли соседи".

Ведущий отметил, что его дочери пошли в местную школу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

Теги: Франция, беженцы, война России против Украины, Анатолий Анатолич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону
  "Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"
Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"
Дмитрий БАЕВСКИЙ
Елена ПОСКАННАЯ
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 