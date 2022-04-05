Вооруженные силы Украины повредили российский корабль – Арестович

"Был поврежден фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен" [...] благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", – сказал он.

Советник главы Офиса президента назвал это одним из двух "видающихся достижений" ВСУ за прошлые сутки.

По данным "Думской", поврежден фрегат проекта 11356Р "Буревестник".

"Наши собеседники отказались уточнять, при каких обстоятельствах и каким оружием был поражен корабль оккупантов. По данным редакции, "прилетело" в борт фрегата "Адмирал Эссен". Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе", – сообщили журналисты 3 апреля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)