Вооруженные силы Украины повредили российский корабль – Арестович

"Был поврежден фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен" [...] благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", – сказал он.
Советник главы Офиса президента назвал это одним из двух "видающихся достижений" ВСУ за прошлые сутки.
По данным "Думской", поврежден фрегат проекта 11356Р "Буревестник".
"Наши собеседники отказались уточнять, при каких обстоятельствах и каким оружием был поражен корабль оккупантов. По данным редакции, "прилетело" в борт фрегата "Адмирал Эссен". Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе", – сообщили журналисты 3 апреля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала масштабного вторжения России в Украину силы обороны уничтожили семь кораблей и катеров противника.
7 марта спикер оперативного штаба Одесской областной госадминистрации Сергей Братчук уведомил, что в Черном море ВСУ подбили российский корабль.
24 марта Военно-морские силы ВСУ сообщили об уничтожении в порту Бердянска большого десантного корабля оккупантов. СМИ опубликовали видео произошедшего в порту. Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что уничтожен корабль под названием "Саратов", еще два БДК – "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" – получили повреждения.