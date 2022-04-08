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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бородянке разбирают завалы разбомбленных зданий. Только из-з под двух домов достали 26 тел

 
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В Бородянке 29 многоэтажек. 21 из них повреждена, в том числе восемь разрушены полностью
В Бородянке 29 многоэтажек. 21 из них повреждена, в том числе восемь разрушены полностью
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

В Бородянке Киевской области 7 апреля начали доставать тела погибших из под завалов домов, разбомбленных российскими оккупантами. Об этом глава гуманитарного направления Киевской областной государственной (военной) администрации Алексей Кулеба сообщил в Telegram.

Он рассказал, что из 29 многоэтажек повреждена 21, восемь их них разрушены полностью. 

Оккупанты не разрешали жителям Бородянки самостоятельно разбирать завалы и спасать тех, кто выжил. Об этом "ВВС News Україна" сообщила жительница города Светлана Сташевская. Она пыталась разобрать завалы в соседнем доме.

"Это были наши соседи. После обстрелов люди слышали голоса из-под завалов, но российские солдаты не разрешали кого-то откапывать. Угрожали начать стрелять, если попытаются", – рассказала она. 

Местные жители уверены, что под завалами остались десятки людей, полиция считает, что речь идет о сотнях, отмечает канал. 

Вечером 7 апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что пока сложно прогнозировать число погибших. 

"Только из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов извлечены 26 тел. Авиаудары по жилой инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население – здесь нет ни одного военного объекта, – написала она. – Оккупанты целенаправленно истребляли мирное население: убивали, пытали и мордовали. Есть здесь в Бородянке уже подтвержденный факт сексуального насилия". 

Бородянка подвергалась авиаударам фугасными бомбами, обстреливалась со "смерчей" и "ураганов", рассказала Венедиктова. 

"Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещена кассетная бомба, по обе стороны дороги – сожженная транспортная заряжающая машина "Смерча", а под ней ракета, летящая до 90 километров и несущая смерти и руины. Нам нужно зафиксировать, доказать и наказать за каждое военное преступление и преступление против человечности, совершенное на нашей земле", – рассказала она. 

По словам Венедиктовой, в Бородянке над сбором доказательств военных преступлений России вместе с украинскими правоохранителями работает эксперт по международному уголовному праву Уэйн Джордаш. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/364065062397835

Контекст:

Бородянку освободили 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и ГСЧС обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.

По информации Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, фугас, правоохранители, преступление, авиаудар, война России против Украины, погибшие, Ирина Венедиктова, прокурор, Алексей Кулеба, Бородянка
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