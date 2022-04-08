В Бородянке разбирают завалы разбомбленных зданий. Только из-з под двух домов достали 26 тел

В Бородянке 29 многоэтажек. 21 из них повреждена, в том числе восемь разрушены полностью Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Он рассказал, что из 29 многоэтажек повреждена 21, восемь их них разрушены полностью.

Оккупанты не разрешали жителям Бородянки самостоятельно разбирать завалы и спасать тех, кто выжил. Об этом "ВВС News Україна" сообщила жительница города Светлана Сташевская. Она пыталась разобрать завалы в соседнем доме.

"Это были наши соседи. После обстрелов люди слышали голоса из-под завалов, но российские солдаты не разрешали кого-то откапывать. Угрожали начать стрелять, если попытаются", – рассказала она.

Местные жители уверены, что под завалами остались десятки людей, полиция считает, что речь идет о сотнях, отмечает канал.

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Вечером 7 апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что пока сложно прогнозировать число погибших.

"Только из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов извлечены 26 тел. Авиаудары по жилой инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население – здесь нет ни одного военного объекта, – написала она. – Оккупанты целенаправленно истребляли мирное население: убивали, пытали и мордовали. Есть здесь в Бородянке уже подтвержденный факт сексуального насилия".

Бородянка подвергалась авиаударам фугасными бомбами, обстреливалась со "смерчей" и "ураганов", рассказала Венедиктова.

"Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещена кассетная бомба, по обе стороны дороги – сожженная транспортная заряжающая машина "Смерча", а под ней ракета, летящая до 90 километров и несущая смерти и руины. Нам нужно зафиксировать, доказать и наказать за каждое военное преступление и преступление против человечности, совершенное на нашей земле", – рассказала она.

По словам Венедиктовой, в Бородянке над сбором доказательств военных преступлений России вместе с украинскими правоохранителями работает эксперт по международному уголовному праву Уэйн Джордаш.

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