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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе продолжаются уличные бои и развевается украинский флаг – Минобороны Украины

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Захватчикам не удалось взять город под свой контроль
Захватчикам не удалось взять город под свой контроль
Фото: ua.depositphotos.com

В городе Мариуполь продолжаются сложные уличные бои украинской армии с российскими оккупантами, которым не удается взять город под контроль. Об этом 7 апреля на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Ситуация в Мариуполе сложная. В то же время город держится. По состоянию на сегодняшний день там развевается украинский флаг. Продолжаются уличные бои. Город потерпел огромные разрушения в результате артиллерийских и авциационных ударов со стороны противника", – сказал Мотузяник.

Он отметил, что Мариуполь взял на себя один из главных ударов оккупантов.

"Наши защитники мужественно и героически там обороняются и именно благодаря этому героизму нам удалось добиться успеха во многих направлениях, где оккупанты наступали. Россияне могут уничтожить этот город, но героизм наших военных, обороняющих Мариуполь, им не удастся уничтожить никогда", – подчеркнул спикер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

На восстановление разрушенного российскими оккупантами Мариуполя понадобится как минимум $10 млрд, подсчитали в местном горсовете.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, военные, оккупация, Мариуполь, флаг, вторжение, Минобороны, Александр Мотузяник, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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