В Мариуполе продолжаются уличные бои и развевается украинский флаг – Минобороны Украины

"Ситуация в Мариуполе сложная. В то же время город держится. По состоянию на сегодняшний день там развевается украинский флаг. Продолжаются уличные бои. Город потерпел огромные разрушения в результате артиллерийских и авциационных ударов со стороны противника", – сказал Мотузяник.
Он отметил, что Мариуполь взял на себя один из главных ударов оккупантов.
"Наши защитники мужественно и героически там обороняются и именно благодаря этому героизму нам удалось добиться успеха во многих направлениях, где оккупанты наступали. Россияне могут уничтожить этот город, но героизм наших военных, обороняющих Мариуполь, им не удастся уничтожить никогда", – подчеркнул спикер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
На восстановление разрушенного российскими оккупантами Мариуполя понадобится как минимум $10 млрд, подсчитали в местном горсовете.