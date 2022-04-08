В Мариуполе продолжаются уличные бои и развевается украинский флаг – Минобороны Украины

"Ситуация в Мариуполе сложная. В то же время город держится. По состоянию на сегодняшний день там развевается украинский флаг. Продолжаются уличные бои. Город потерпел огромные разрушения в результате артиллерийских и авциационных ударов со стороны противника", – сказал Мотузяник.

Он отметил, что Мариуполь взял на себя один из главных ударов оккупантов.

"Наши защитники мужественно и героически там обороняются и именно благодаря этому героизму нам удалось добиться успеха во многих направлениях, где оккупанты наступали. Россияне могут уничтожить этот город, но героизм наших военных, обороняющих Мариуполь, им не удастся уничтожить никогда", – подчеркнул спикер.

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