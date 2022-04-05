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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в парламенте Испании сравнил Мариуполь с Герникой и призвал к "самым мощным" санкциям

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Зеленский: Демократия не должна бояться. Свобода должна быть защищена. Права человека должны быть выше всех расчетов
Зеленский: Демократия не должна бояться. Свобода должна быть защищена. Права человека должны быть выше всех расчетов
Фото: president.gov.ua

Россия пришла в Украину, чтобы уничтожить не только людей и их мирную жизнь, а саму возможность жить без диктатуры и государственного насилия, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал 5 апреля, выступая в Генеральных кортесах (парламенте) Испании, видео опубликовал Офис президента.

Он отметил, что Украина – одна из самых больших стран Европы и "одна из самых пестрых", но объединенная демократией и уважением к каждому человеку.

Президент напомнил, что Россия пришла с войной в Украину еще в 2014 году – были оккупация Крыма, война на Донбассе, и теперь идет 41-й день полномасштабного вторжения.

"Но зачем Россия пришла к нам, в наш дом, в Украину? Что именно должно уничтожить русское оружие? Не просто наших людей. Не просто какую-либо основу мирной жизни. Но и возможность жить без диктатуры. Возможность жить без государственного насилия. Возможность быть стабильной, открытой демократией. Возможность мирного сожительства разных религий, разных сообществ", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что формат "российской государственной жизни" не предполагает того, что привычно для Украины, она хочет сделать так, чтобы во всем регионе доминировал только один порядок, тиранический, а любое разнообразие было уничтожено. 

"Представьте, что люди сейчас – в Европе – живут неделями в подвалах, чтобы спасти жизнь. От обстрелов, от авиабомб. Каждый день! 2022 год, апрель, а реальность в Украине, как в апреле 1937-го. Когда весь мир узнал название одного из ваших городов – Герники. Представьте, что в обычных городах могут быть искусственно созданы такие условия, когда более 100 тыс. человек недели живут без воды, без пищи, без лекарств. Российские войска заблокировали наш город Мариуполь больше трех недель назад. Они уничтожают этот город полностью – там уже нет ничего, кроме развалин... Убитых людей хоронили прямо во дворах возле разрушенных многоэтажек, где они жили", – сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что для того, чтобы в Украине наступил мир, санкции против РФ нужны "действительно мощные, самые мощные".

"Как можно допускать, чтобы российские банки генерировали доходы, пока в украинских городах российские военные пытают насмерть обычных гражданских людей? Как европейские компании могут торговать в государстве, сознательно уничтожающем наш народ?.. Как в этих условиях страны мира могут свободно покупать русскую нефть и допускать в свои порты русские корабли?" – спросил Зеленский.

Он поблагодарил испанские компании, которые уже перестали своими налогами финансировать РФ, а также общество и правительство за принципиальную позицию относительно санкций. Президент также обратился к таким компаниям, как Maxam, Porcelanosa, Serkobe, и призвал их прекратить бизнес с Россией.  

Зеленский подчеркнул, что сейчас на территории Украины решается не только ее судьба, но и "удел всего европейского проекта" – демократии и прав человека.

По его словам, чтобы Россия все же начала уважать международное право, все в Европе должны "просто перестать бояться" и поставить ценности и демократию выше российских угроз. 

"Я уверен, что страх – это не о вас. Но я прошу вас сделать все, чтобы и у других стран Европы не было страха. Вы можете помочь нам. Помочь миру. Дать нам оружие, которое необходимо... Вы можете поддерживать дальнейшие санкции, которые необходимы. А также уничтожать страх перед Россией повсюду, где только можно увидеть. Потому что демократия не должна бояться. Свобода должна быть защищена. Права человека должны быть выше всех расчетов. Право на мир. Право на жизнь. Право на счастье, свободное развитие. Право на безопасность семьи. Право на будущее детей. Право на достойную старость родителей. Право на уважение к каждому сообществу. Право быть с вами, Испания, вместе в европейской семье", – подытожил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/405371828069589/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 апреля 1937 года произошла бомбардировка испанского города Герника – воздушный налет немецкого "Легиона Кондор". Бомбардировка длилась около двух часов, за ней последовал масштабный пожар, превративший город в руины. Погибло несколько сотен человек. 

Этим событиям посвящено известное полотно Пабло Пикассо "Герника".

Теги: Испания, санкции, права человека, демократия, Мариуполь, Владимир Зеленский, международное право, война России против Украины
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