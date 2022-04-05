Зеленский: Если нам предложат завтра вступить в НАТО, мы будем вступать. Но этого не будет

"Вступление в НАТО? Мы готовы завтра вступить. Даже если это (вероятно, речь о внеблоковом статусе. – "ГОРДОН") условие России. Мы не скрываем. Я об этом говорил и генсеку НАТО [Йенсу Столтенбергу], и лидерам, от которых конкретно зависит вступление Украины в НАТО. Мы уже отдали много людей, чтобы бояться говорить то, что мы думаем. Если завтра нам предложат вступить в НАТО – завтра – не играть снова с нашей жизнью, а серьезно – будем, значит, вступать. Но этого не будет, к сожалению, и не произошло, к сожалению. Поэтому мы будем строить те гарантии безопасности для нас, которые могут защитить нас", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С конца марта делегации Украины и России ведут переговоры о завершении войны, 29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд таких переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

По итогам встречи делегаций двух стран глава украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Турция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.

Зеленский 5 апреля сказал, что разные страны готовы предоставить Украине гарантии на разных уровнях. По словам президента, этот вопрос обсуждается в ходе переговоров на уровне советников глав государств, переговоры ведутся с Великобританией, США, Францией, Германией, Турцией, Италией, Израилем и Польшей.