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Унитаз, компьютер, стиральная машина и собачья будка. Под консульство РФ во Львове принесли вещи, которые воруют оккупанты в Украине. Фоторепортаж

Сегодня 15.01
Сегодня, 8 апреля, под зданием консульства РФ во Львове, которое прекратило свою работу 22 февраля, прошла акция "Российское консульство – памятник мародерству". Активисты принесли к учреждению бытовую и компьютерную технику, обувь, косметику, бижутерию – как символ мародерства российских оккупантов в Украине. Среди вещей, в частности, унитаз, компьютеры, стиральная машина и даже собачья будка. Активисты облили их красной краской, символизирующей кровь убитых в войне с Россией украинцев. Мэр Львова Андрей Садовый призвал в Facebook сделать такие же акции под всеми российскими дипломатическими учреждениями. Как сообщает "Радіо Свобода", нацгвардейцы продолжают охранять пустующее здание бывшего консульства. До сих пор на заборе есть вывеска с названием дипучреждения России.
Теги: Львов, Андрей Садовый, консульство РФ, акции, активист, украинцы, мародеры, консульство, война России против Украины, украинец, акция, охрана, кровь, мэр, косметика, российские оккупанты
 

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