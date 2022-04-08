Унитаз, компьютер, стиральная машина и собачья будка. Под консульство РФ во Львове принесли вещи, которые воруют оккупанты в Украине. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Сегодня, 8 апреля, под зданием консульства РФ во Львове, которое прекратило свою работу 22 февраля, прошла акция "Российское консульство – памятник мародерству". Активисты принесли к учреждению бытовую и компьютерную технику, обувь, косметику, бижутерию – как символ мародерства российских оккупантов в Украине. Среди вещей, в частности, унитаз, компьютеры, стиральная машина и даже собачья будка. Активисты облили их красной краской, символизирующей кровь убитых в войне с Россией украинцев. Мэр Львова Андрей Садовый призвал
в Facebook сделать такие же акции под всеми российскими дипломатическими учреждениями. Как сообщает "Радіо Свобода"
, нацгвардейцы продолжают охранять пустующее здание бывшего консульства. До сих пор на заборе есть вывеска с названием дипучреждения России.