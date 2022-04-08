Российские оккупанты расстреляли на Каховском водохранилище лодку с мирными жителями, есть погибшие

"Группа людей пыталась выбраться из села Первомаевка [...] на лодке. Ее прибило к берегу в районе села Марьинское Криворожского района Днепропетровской области. В лодке пребывали 14 мирных граждан Украины, трое из которые – дети. По сообщению МВД, на расстоянии 70 метров от берега села Марьинское рашисты подло накрыли их артиллерийским огнем и "Градами", – написал он.

По данным советника главы МВД, на месте погибли трое взрослых и ребенок 2009 года рождения.

"Среди погибших оказалась женщина-адвокат – нашли удостоверение, позволяющее ей заниматься адвокатской деятельностью. Остальных доставили в больницу с осколочными ранениями разной степени тяжести", – объяснил Геращенко.

Позже информацию подтвердил начальник военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул, его брифинг транслировался в Facebook.

"Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13 лет умер немного позже. Семь человек в больнице, и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки! Хорошо знали, что там мирные люди. Но расстреляли их ракетами. Просто за то, что они хотели выжить. И это военное преступление! И это Гаагский трибунал", – заявил Вилкул.

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