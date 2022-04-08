Во время обстрела Краматорска на вокзале было 4000 человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Как подчеркнули в ведомстве, большинство людей на вокзале, где проводилась эвакуация населения, были женщины и дети.

Офис генпрокурора начал расследование, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

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