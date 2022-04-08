Во время обстрела Краматорска на вокзале было 4000 человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться

Как подчеркнули в ведомстве, большинство людей на вокзале, где проводилась эвакуация населения, были женщины и дети.
Офис генпрокурора начал расследование, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По предварительным данным, в результате атаки погибло 39 человек. Среди убитых есть дети, сообщили в Нацполиции.
По состоянию на 13.00 известно о 87 раненых, много людей в тяжелом состоянии, написал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.