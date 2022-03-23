"Диванное предательство". Оккупанты обстреляли в Краматорске склад топлива

"Знаете, что такое диванное предательство? Это когда ты видишь военные бензовозы, которые едут на военный объект в твоем родном городе и ты, сволочь, сливаешь эту информацию. Это когда ты с улыбкой снимаешь видео обстрела и поскорее, ради лайков, выставляешь это в сеть. Знайте!!! Это на вашей совести!" – написал он.

Гончаренко добавил, что в результате обстрела был уничтожен склад ГСМ и техника.

"Погибшие – герои! Раненых – будем спасать! Твари "операторы", эти жертвы на вашей совести! Твари "авиаторы", у вас будет выжжена земля под ногами. Вы прокладываете себе дорогу в ад!" – подчеркнул городской голова Краматорска.

Количество раненых и жертв он не уточнил.