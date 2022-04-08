Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, не менее 30 человек погибли, более 100 получили ранения

"Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей", – написал он.
По информации Кириленко, в момент удара на вокзале находились тысячи человек, так как идет эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы страны.
"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское. РФ – страна нелюдей и преступников", – подчеркнул он.
Глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил в Telegram, что погибли, согласно оперативным данным, более 30 человек, еще более 100 ранены.
Оккупанты знали, что атакуют гражданских, подчеркнул в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Таким ударам предшествует тщательная доразведка цели, как минимум БПЛА, наводчики на земле – слишком дорогая ракета и слишком сложно и рискованно организовать подобные удары. Они прекрасно видели, что били по гражданским, – раннее утро, на вокзале в это время были тысячи людей, пытающихся эвакуироваться: семьи, дети, старики. С какими бл...дями все-таки нам приходится воевать", – возмутился он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кириленко 3 апреля призывал всех жителей Донецкой области покинуть регион, потому что есть вероятность обострения ситуации.
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Бои с оккупантами за Донбасс будут тяжелыми, они будут напоминать Вторую мировую войну, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что украинские военные в зоне ООС "воюют с саранчой".