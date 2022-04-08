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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, не менее 30 человек погибли, более 100 получили ранения

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В момент удара на вокзале были тысячи людей, говорит Кириленко
В момент удара на вокзале были тысячи людей, говорит Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области ракетный удар, использовав для атаки "Искандер" с кассетным снарядом. Об этом глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

"Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей", – написал он. 

По информации Кириленко, в момент удара на вокзале находились тысячи человек, так как идет эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы страны. 

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское. РФ – страна нелюдей и преступников", – подчеркнул он. 

Глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил в Telegram, что погибли, согласно оперативным данным, более 30 человек, еще более 100 ранены.

Оккупанты знали, что атакуют гражданских, подчеркнул в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович. 

"Таким ударам предшествует тщательная доразведка цели, как минимум БПЛА, наводчики на земле – слишком дорогая ракета и слишком сложно и рискованно организовать подобные удары. Они прекрасно видели, что били по гражданским, – раннее утро, на вокзале в это время были тысячи людей, пытающихся эвакуироваться: семьи, дети, старики. С какими бл...дями все-таки нам приходится воевать", – возмутился он.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5360148067382563

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кириленко 3 апреля призывал всех жителей Донецкой области покинуть регион, потому что есть вероятность обострения ситуации. 

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. 

Бои с оккупантами за Донбасс будут тяжелыми, они будут напоминать Вторую мировую войну, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что украинские военные в зоне ООС "воюют с саранчой"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Краматорск, раненые, вокзал, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко, Александр Камышин
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