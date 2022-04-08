Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, не менее 30 человек погибли, более 100 получили ранения

В момент удара на вокзале были тысячи людей, говорит Кириленко Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей", – написал он.

По информации Кириленко, в момент удара на вокзале находились тысячи человек, так как идет эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы страны.

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское. РФ – страна нелюдей и преступников", – подчеркнул он.

Глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил в Telegram, что погибли, согласно оперативным данным, более 30 человек, еще более 100 ранены.

Оккупанты знали, что атакуют гражданских, подчеркнул в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Таким ударам предшествует тщательная доразведка цели, как минимум БПЛА, наводчики на земле – слишком дорогая ракета и слишком сложно и рискованно организовать подобные удары. Они прекрасно видели, что били по гражданским, – раннее утро, на вокзале в это время были тысячи людей, пытающихся эвакуироваться: семьи, дети, старики. С какими бл...дями все-таки нам приходится воевать", – возмутился он.

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