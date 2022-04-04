Вакарчук на вокзале Краматорска провожал людей, которых эвакуируют во Львов

"Людей, которые едут во Львов, провожал Святослав Вакарчук. Львовянин, который почувствовал потребность сегодня быть здесь, с нами, в Донецкой области. Убежден, что благодаря ему каждый из тех, кто был сегодня на вокзале, почувствовал, что едет не в неизвестность, а к родным людям – на Львовщину. И что все обязательно будет хорошо. Для каждого из нас", – отметил глава ОВА.
Он опубликовал фотографии, на которых Вакарчук выступает перед людьми в вестибюле вокзала, сидит в купе, общается с волонтерами и гражданами.
Вакарчук в Facebook опубликовал видео из поезда.
"Я давно не был в поезде. Это не просто поезд, очень важный поезд, который сейчас стоит в Краматорске и отправляется в мой родной Львов. Тут большое количество наших родных братьев и сестер. В основном сестер из Краматорска, Бахмута, Константиновки", – уточнил певец.
Он пообещал, что во Львове у вынужденных переселенцев все будет хорошо.
Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко 3 апреля призвал всех жителей области покинуть регион, потому что есть вероятность обострения ситуации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Организации Объединенных Наций, с начала полномасштабного вторжения РФ свои дома в Украине вынуждены были покинуть более 10 млн человек, 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, остальные выехали за границу.
29 марта премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о программе помощи вынужденным переселенцам "Ти вдома". "Три ключевых пункта программы: жилье, работа, деньги. Организовано 500 тыс. мест для временного размещения. Семьям, принимающим переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг. Взяли к себе семью из трех человек – получите 1350 грн на оплату коммунальных услуг, то есть по 450 грн за каждого, кого приютили", – пояснил глава Кабмина.
Государство также будет выплачивать ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн взрослым и по 3 тыс. грн детям и лицам с инвалидностью.
После введения военного положения в Украине в связи с полномасштабной агрессией РФ по состоянию на 30 марта более 130 тыс. человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.