Вакарчук на вокзале Краматорска провожал людей, которых эвакуируют во Львов

Вакарчук сообщил, что в поезде едут в основном женщины и дети из Краматорска, Бахмута, Константиновки Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Людей, которые едут во Львов, провожал Святослав Вакарчук. Львовянин, который почувствовал потребность сегодня быть здесь, с нами, в Донецкой области. Убежден, что благодаря ему каждый из тех, кто был сегодня на вокзале, почувствовал, что едет не в неизвестность, а к родным людям – на Львовщину. И что все обязательно будет хорошо. Для каждого из нас", – отметил глава ОВА.

Он опубликовал фотографии, на которых Вакарчук выступает перед людьми в вестибюле вокзала, сидит в купе, общается с волонтерами и гражданами.

Вакарчук в Facebook опубликовал видео из поезда.

"Я давно не был в поезде. Это не просто поезд, очень важный поезд, который сейчас стоит в Краматорске и отправляется в мой родной Львов. Тут большое количество наших родных братьев и сестер. В основном сестер из Краматорска, Бахмута, Константиновки", – уточнил певец.

Он пообещал, что во Львове у вынужденных переселенцев все будет хорошо.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко 3 апреля призвал всех жителей области покинуть регион, потому что есть вероятность обострения ситуации.

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