Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером

"Этот флаг – подарок от бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Развернули его во Львове вместе с дочерью Дианой. Кстати, она с командой единомышленников волонтерит во Львове с первых дней войны. Помогают беженцам с востока, попавшим во Львов, найти убежище в разных городах Европы", – написал артист.

Вакарчук очень редко делится совместными снимками с дочерью.

Контекст:

Диана – дочь Вакарчука от первого брака со стилистом Лялей Фонаревой. Ее отец – львовский стилист Владимир Тарасюк. Общих детей у Фонаревой и Вакарчука нет. По словам артиста, его дочь до войны занималась маркетингом в сфере моды и дизайна.

В начале тела 2021 года Вакарчук сообщил, что расстался с Фонаревой. В августе стало известно, что певец впервые стал отцом, у него родился сын Иван. СМИ писали, что матерью ребенка является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm. Сам артист не комментирует личную жизнь.