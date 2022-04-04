Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2022
 
Новости

Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакарчук: Диана с командой единомышленников волонтерит во Львове
Вакарчук: Диана с командой единомышленников волонтерит во Львове 
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Украинский певец, волонтер и фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 2 апреля опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен со своей дочерью Дианой. Они позируют во Львове с украинским флагом в руках.

"Этот флаг – подарок от бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Развернули его во Львове вместе с дочерью Дианой. Кстати, она с командой единомышленников волонтерит во Львове с первых дней войны. Помогают беженцам с востока, попавшим во Львов, найти убежище в разных городах Европы", – написал артист. 

Вакарчук очень редко делится совместными снимками с дочерью.

Контекст:

Диана – дочь Вакарчука от первого брака со стилистом Лялей Фонаревой. Ее отец – львовский стилист Владимир Тарасюк. Общих детей у Фонаревой и Вакарчука нет. По словам артиста, его дочь до войны занималась маркетингом в сфере моды и дизайна

В начале тела 2021 года Вакарчук сообщил, что расстался с Фонаревой. В августе стало известно, что певец впервые стал отцом, у него родился сын Иван. СМИ писали, что матерью ребенка является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm. Сам артист не комментирует личную жизнь.

Теги: Святослав Вакарчук, флаг, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Елена ПОСКАННАЯ
Рядовым российской армии платят по $22 в месяц. Киберспециалисты разыскали данные о зарплатах российских солдат
Рядовым российской армии платят по $22 в месяц. Киберспециалисты разыскали данные о зарплатах российских солдат
  Невзоров: Путин не ест козявки, не кусает Шойгу за нос. У него нет проявлений сумасшествия. Но им управляют бредовые идеи
  Невзоров: Путин не ест козявки, не кусает Шойгу за нос. У него нет проявлений сумасшествия. Но им управляют бредовые идеи
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову
"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме
"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины
  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду
  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео
  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS